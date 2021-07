Zaľudia, kto vám platí za to, že tak veľmi pomáhate opozícii?

Nie, nič nehovorte, aj tak si to všetci šuškajú, že chcete povaliť vládu a možno aj vlastnú stranu zničíte!

Moderátor Tv povedal v hlavnom čase televízneho vysielania, že celá krajina s úžasom pozoruje, ako sa najmenšia strana chce rozdeliť na dve ešte menšie. Dávajú tomu už len chvíľu. Nazval to krčmové riešenie a mnohí si myslia, že buď si dáte po pive, alebo po ...

Iní zase majú názor, že sa nestane ani jedno, lebo hoci krčma, ale ženy sa nebijú a veci neriešia žiadnym pivom, ani iným alkoholom.

Ženy v politike majú veľa fanúšikov a tvrdí sa, že keby vládli všetkým krajinám ženy, neboli by rozpory, hádky, vojny, nezmyselné súperenie a precikávanie sa, lebo ženy to nerobia.

No vidíte ako sa mýlia!

Také vzdelané ženy ako vy ste, špička národa, naoko mierumilovné holuby a v skutočnosti si holuby chcú vyďobať oči. To robí tá holubičia povaha.

Nikto nechápe, prečo to robíte! Smerovanie strany bolo rozhodnuté a vytýčené pri zakladaní strany. O čo teraz bojujete? Objasnite to občanom, ste vo vládnej koalícii za ľudí. Ľudia, za ktorých ste, majú právo to vedieť!

Alebo už ste celkom iná strana, len meno ostalo?