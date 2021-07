Brány, vchody, dvere, dvierka, 4. časť

Ak dom stojí na oplotenom pozemku, nepotrebuje nedobytnú bránu, vtedy dostatočnou ochranou sú dvere.

Dvere uzatvárajú otvor, ktorým sa vchádza do domu, alebo do miestnosti a ktorým sa odchádza. Je to zariadenie na zatváranie toho otvoru.

Bývajú domové dvere, kostolné dvere, otvárajúca sa časť skrine, lebo dvere sa dajú otvoriť, ale aj zatvoriť.

Zatvoriť, zamknúť, zabuchnúť, môžu mať okrem skutočného významu aj symbolický význam. Zabuchnúť dvere môže znamenať, už sa nevrátim.

Na domoch a záhradách bývajú zadné dvere a tiež majú aj rôzne významy. Určite aj ten, že zadné dvere, ktoré v tichosti ponechávame otvorené, sú na to, aby sme sa mohli vrátiť. Má to význam, že rátame s inou možnosťou. Zadné vrátka sú niekedy užitočné, vrátia vás, lebo sa chcete vrátiť.

Kostolné dvere foto E.G.

Dvere na dome bývajú aj hrubé dubové, aj krehké sklenené, alebo kombinácia obidvoch možností, keď na pevných dverách je časť zo skla, na ktorom som nechtiac, zachytila seba, ako fotím dvere E.G.

Dvere do izby foto E.G.

Dvere ktoré boli a už nie sú. Vyzerá, ako smrteľná rana na tele. Staré zaniká, aby mohlo vzniknúť nové foto E.G.

Dvierka foto E.G.

Dvierka na hajzlíku, dedinské zákutie foto E.G.

Maľované dvierka na poštovej schránke foto E.G.

Dedinské zákutie, zadné vráta, čarovná idylka foto E.G.

Oblúkovou bránou som začala, oblúkovou bránou končím. Fotila som viac brán, aj starodávne, aj také isté v novej verzii.Tieto kovové otváram, poďte so mnou, prejdeme pod bránou. Otváram veľkú oblúkovú bránu, zmodernizovanú s oknami, ktorou sa vychádza na ulicu, z prítmia na svetlo, z chládku na slniečko.

Došli sme na koniec príbehu o bránach, vchodoch, dverách a dvierkach.

Inšpirovali ma oblúkové brány, ktoré som na Slovensku málokde videla, zachoval sa hlavne v Čechách ako dedinský pozdne barokový stavebný sloh. U nás sú domy v tom slohu jednoduchšie, menej zdobené, ale pozoruhodné. Niektoré staré brány zo zbúraných domov sú v múzeu.

Zatváram poslednú bránu a prajem vám veľa zdravia a dobrej pohody!