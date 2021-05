Politici dospeli k tomu, že byť nevychovaní je in

Definovať slovo nevychovaný možno už ani nevieme? Áno, také správanie niektorých politikov sa ujalo.

Dovoľte zacitujem kúsok prejavu poslanca v parlamente.

,,Chápem jej frustráciu a potrebu si ju niekde vybíjať. Ide totiž o poslankyňu, ktorá nebola v niečom v živote úspešná, nie je ani múdra, ani pekná a má veľký problém nájsť pochopenie u svojich kolegov v parlamente."

Aby sme boli v obraze, nie je to koalícia proti opozícii, ale dvaja poslanci vládneho hnutia OĽaNO spustili mediálnu vojnu.

Obaja sú tenisti a Romana Tabák mu vraj vyčíta, že kritiku predsedovi strany Igorovi Matovičovi nikdy priamo do očí neadresoval. Pán Krošlák sa tváril ako tímový hráč a teraz rozsieva kritiku do vlastných radov.

On sa vyjadril, že by mu neprekážalo, keby ho vylúčili zo strany, lebo zmeny sú mu sympatické.

Čiže, nepripadá vám to tak, že ho lanári iná strana do svojho košiara a on hľadá cestičku ako odísť na lukratívnejšie miesto? A bez urážok by to nebolo v poriadku, označili by ho za obracača kabátov.

Ani politikovi, ktorý chce odskočiť od svojej strany, nie je prípustné na verejnosti útočiť na rozum a krásu ženy, ktorá si dovolila povedať, že nekoná správne.Povedal by niečo také o mužovi, kolegovi z parlamentu? Povedal toto napríklad o Matovičovi?

Je to nevychovanosť a zlý príklad ostatným obyčajným ľuďom! Aj keď taký slovník začal používať Igor Matovič, nie je to v poriadku a neradi vidíme, že v parlamente sú takí ľudia.