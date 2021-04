Čo povedal pápež tentoraz?

Krása života netkvie v tom, že vlastníme, ale že sme milovaní. Dosť ľudí nebude veriť, že pápež považuje za dôležité byť milovaný.

Je to jeho výrok počas týchto Veľkonočných sviatkov. Myšlienku vyslovil vo Vatikáne na bohoslužbe, na Veľkonočnú nedeľu. Prekladal Marián Gavenda a do znakovej reči tlmočila pani Rigová. Myslím, že je to pekná myšlienka a neviem či je úplne tradičná a či všetci takto cítia, ja súhlasím. Do tejto myšlienky sa zmestí každá láska.

Mňa ešte viac zaujala myšlienka, ktorú vyslovil na Kvetnú nedeľu, tiež počas bohoslužby.

Nepýtajte sa: Prečo ja?

Nepýtajte sa a robte všetko čo sa od vás očakáva a čo je potrené!

Povedal to kvôli koronavírusu? Možno áno, možno nie!

Neplatí to len v dnešných dňoch, vždy robme čo treba! Splňme si povinnosti vždy, bez meškania!

Myslel týmto pápež niečo konkrétne? Asi nie, len upozorňoval, že sme na jednej lodi a všetci sa musíme rovnako snažiť, iba vtedy svet pobeží hladko. Ak myslel konkrétne dnešnú dobu a koronavírus, je jasné, že ak všetci dodržíme karanténne a proti kovidové príkazy a zákazy, vtedy bude náš boj s covidom úspešný.

Porovnal naše dni s dňami biblickej Veľkej noci a podobnosť nachádzal v tom, že vtedy apoštoli sedeli za zatvorenými dverami, lebo sa báli prenasledovania, ktoré mohlo skončiť smrťou a my sa zatvárame, lebo máme obavy z pandémie, ktorá tiež môže končiť smrťou. Preto každý robme, čo musíme a nepýtajme sa prečo ja!

Ktorá slávna osobnosť je autorom otázky, ktorá vyjadruje neochotu?

Odznela v časoch biblických a ten kto sa pýtal nebol slávny, ani nebol nijakou osobnosťou. Bol to náhodný okoloidúci.

Ježiš niesol svoj kríž, bol zoslabnutý zbičovaný, stratil veľa krvi. Kríž podľa výpočtov odborníkov na rímske dejiny mal 35 - 50kg, podľa toho aké drevo sa použilo. Niesol ho do kopca, padal. Sprievod nepokračoval podľa očakávania, rímsky vojak to musel vyriešiť, niekoho na to nájsť.

Z poľa práve išiel muž, Šimom zo Syrény. Vojak ho zastavil a prikázal pomáhať s nesením kríža.

Prečo ja? opýtal sa s nevôľou.

Nemal na výber, vojak ho prinútil.

Nás núti koronavírus už vyše roka robiť, čo nám nie je po vôli. Sme náhodní okoloidúci a za nič nemôžeme. Áno, väčšina z nás má taký pocit a nie je pri nás nijaký vojak, ktorý by nás prinútil robiť, čo treba, aby sme došli do konca, presne tam, kam musíme, aby sa to skončilo.

Preto pápež pripomenul, aby sme sa nepýtali prečo ja!