Japonský miliardár ponúkol letenky zdarma do vesmíru aj Slovákom

Chápem, každý chce ujsť zo Slovenska, kde sú hádky, hoci aj do vesmíru, aj keď nie je isté, ako to dopadne.

My to vieme, ale že to vie aj miliardár niekde v ďalekom Japonsku, to je zvláštne. Nielen že vie kde je Slovensko, ale pochopil, že by sme najradšej odtiaľto odleteli. Chýry sa šíria rýchle.

Ponúkol osem leteniek zdarma. Nie všetkých osem leteniek ponúka Slovákom. Zdá sa, že sú aj iné krajiny na svete, ktoré vytvárajú zlé podmienky pre život.

Aj vy ste to čítali na internete?

Mňa to dosť prekvapilo, hoci pomaly sa ničomu nebudeme diviť, také veci sa stávajú a také názory kolujú. Vlastne nielen na Slovensku. Ale aby nám niekto ponúkal letenku zadarmo, to je predsa len nezvyklé a neštandardné.

Poľutoval nás kvôli hádkam vo vláde, alebo okolo Sputnika? Vidíte už o tom vie celý svet, ako je to so Sputnikom na Slovensku. Aj to bolo na internete. Pravdaže aj iné veci tam sú, ale toto je veľmi prekvapivé.

My snáď ani netušíme koľko fanúšikov má tá vakcína. Áno, konkrétne Sputnik V.

Politici sa do toho vrhli s vervou a každý si chcel na tom prihriať polievočku. Niekto, že je za, iný tým, že je proti. Každý chce získať politické body, preferencie a ktovie, čo sa dá ešte získať. Jednoducho chcú získať všetko, čo sa dá, lebo je konečne možnosť, otvorila sa šanca. My sme obecenstvo, alebo štatisti, napriek tomu, že sa jedná o nás.

Podľa vás sa nájde záujemca o let?

Zdá sa, že asi sa nájde, lebo je veľa takých ľudí, ktorí by chceli byť hocikde, len aby už nič nemuseli vedieť o tej polarizovanej atmosfére na Slovensku. Aj v iných krajinách sa to deje? Čo si myslíte, ako sa to vyrieši? Vláda sa scivilizuje, alebo niekam ujdeme pred nezmyselnými hádkami.