Pán Matovič, zase?

V telke si ulietavate nevhodným spôsobom. Ukazujete mladým, aj starým ako sa slušný človek nemá správať?

Povedzme si, zdá sa vám slušné a správne vo verejnoprávnej televízii v hlavných správach označiť koaličného partnera za toho kto spôsobil smrť tisícov ľudí, lebo neobjednal testy? To znamená, že je vrah? Vážne?

Neobjednal testy, ktorými vyliečite ľudí? Otázka je, testy liečia? Alebo zabránia ochorieť?

Nie, iba v jednej chvíli ukážu že nie je nakazený a ten jedinec sa poteší. Ale platí to len dovtedy, kým neprejde cez dvere. Keď prejde dverami, to už nemusí byť pravda, lebo vonku sú ľudia, môžu mať koronavírus a môžu ho otestovanému odovzdať.

Ale dajme tomu testy ukážu, že je nakazený. Nepotešilo ho to. Prejde za dvere a ide nakaziť druhých. Mal by ísť do karantény, ale nedá sa to skontrolovať, na to nemáme ľudí, ani aplikácie. Dokonca smie si nakupovať, vojsť do obchodu. Takže testy len ukážu nakazenému, že by sa mal izolovať, alebo liečiť. Je to na ňom.

Ale pán Sulík nekúpil testy, ľudia nezbadali, že sú chorí, len tak si umreli a zo Sulíka sa stal vrah. Nemáte presné čísla, koľko ich bolo? To by bolo pôsobivé, keby ste to zakaždým povedali, keď o tom hovoríte v telke. Lebo takto je šou, vtedy by to bola štatistika. Ale dosť bolo humoru, zamyslime sa nad televíznymi vysielaniami, že čo má ľud radšej, šou, alebo zábavné správy! Kedy pred telkou sedí skoro každý.

Okrem toho aj pán Sulík sa v ten istý večer, v tých istých správach, tak isto nevhodne predvádzal v telke, ale na ňom až tak nezáleží. Sulíka prenechajte iným humoristom. Svoju zanietenosť presmerujte na očkovanie.

Vy ste predseda vlády!

Na vás sú upreté oči ľudu, majte to na pamäti, teraz nežartujem. Pán Matovič, berte to vážne!