Drsné vtipy o pannách a pandách

Rozoznáte panny a pandy? Jasné, že rozoznáte! Majú niečo spoločné? Ani nie! Iba maličkosť, ktorá sa týka párenia, ale ťažko sa to vysvetľuje, preto sú na vyhynutie.

Idú dve pandy a stretnú pannu.

Ona je veľmi krásna, ale neverí pandám, ktoré ju balia. Ten krajší jej povie, či vie, že sú druh, ktorý raz vyhynie, preto by sa mali páriť. Ale nemusí to byť hneď, dajú jej čas, oni sa nikdy nehrnú do párenia, iba sa pýtajú. Keby si mala vybrať medzi nimi dvoma, koho by si vybrala? Samozrejme myslí, že jeho, lebo je krajší.

Druhý, ten menej pekný si naopak myslí, že si vyberie jeho, lebo nie je povrchná, nebude vyberať podľa krásy.

Čo odpovie krásna pandia panna? Nič, usmeje sa a ide ďalej.

Aká je nezodpovedná, skríknu obidvaja. Raz kvôli nej vyhynieme!

Panna má frajera, ktorému nechce podržať, ale rada by sa naučila šoférovať na jeho aute.

,,Dovoľ mi to, chcem to skúsiť, už som dosť stará!"

Nechce mi dať, ani ja jej nedám. Ako jej to má povedať?

,,Ja neviem, ale môj motor nie je dosť starý!"

Panda si ide po lúke, kde sa pasú kravky. Uprostred lúky je o kolík priviazaný býk.

Ty tu čo robíš? pýta sa panda.

Moja pekná, daj si dole to pyžamko a ja ti to predvediem!

Nie, nemám čas, idem na testovanie. Najali ma, aby som stála pred testovacím miestom a človek, ktorý má obavy z testovania, sa môže so mnou objať, pomojkať a upokojiť sa.

V krčme jeden chlapík s obdivom hovorí kamarátovi: Ty si teda šikovný, obidve dcéry sa ti podarilo vydať!

Veru, mal som nápad, dal som inzerát, že dve panny hľadajú ženícha. Presvedčil som ženíchov, že obidve sú panny.

A máš po starosti, povie mu dobrosrdečne. Kamarát súhlasí a vraví, že ešte aj svoju ženu vydá a bude mu sveta žiť.

Ale to bude ťažké presvedčiť niekoho, že je tvoja žena je panna, smial sa kamarát.

A ty si myslíš, že presvedčiť ženíchov mojich dvoch dcér bolo ľahké?

Autobus plný politikov ide cez východné Slovensko a dostal šmyk. Zrútil sa z vysokej skalnatej cesty a padol do doliny. V dedine robia hrobára tri pandy, šikovne kopú jamy a pochovávajú mŕtvych. Kým príde polícia zahrabávajú posledný hrob.

To všetci zomreli? pýta sa policajt.

No, niektorí tvrdili, že nie, ale my už politikom neveríme ani slovo!

Panna sa od rána snaží zaregistrovať babičku na očkovanie. Po troch hodinách sa jej konečne podarí niečo. Zakúpila babičke diaľničnú známku, hoci nemá auto.

Tak isto panda chce zaregistrovať babičku na očkovanie. ,,Darí sa?" pýta sa ho pandica.

Ale nie! Tu je ľahšie nájsť porno TV stanicu ako registráciu. Porno stanice som tri našiel, ale registráciu neviem objaviť!

Panna si zapne počítač a číta.

Wikipédia tvrdí, že vie všetko.

Google, že nájde všetko.

Facebook, že pozná všetkých.

Internet, že bez neho sa nepohnú.

Panna sa usmeje, že to je také milé. Čím sa ja pochválim, čo viem?

,,Ja viem vypnúť elektriku!"

Panda sa opije a chce ísť domov, no zablúdi. Natrafí na železničnú trať. Po tejto ceste pôjde. Štverá sa po podvaloch, drží sa koľají, sťažuje sa, že zábradlie je nízke a cesta dlhá.

Aha, konečne ide výťah, už ho počujem!

Dievča ide popred krčmu a srdcervúco plače.

Krčmár práve zamkýna krčmu, chce ísť domov, ale tejto mladej treba pomôcť. Opýta sa, čo sa je stalo a ona vraví, že ju nechal chlapec.

Krásavica, poď pozri odomkýnam, ja ťa uteším. Nie, dievča nechce k cudziemu mužovi vojsť.

Neobávaj sa, ja mám na všetko liek, aj na zlomené srdce. Vojdú a naleje jej poldeci na zlomené srdce.

Ja som z toho sklamania skoro zomrela, vraví dievča.

Mám liek aj proti smrti, naleje jej poldeci.

Veď som z toho mohla dostať infarkt.

Mám liek proti infarktu, naleje jej poldeci.

Veľmi sa na toho chlapca hneváš? Pretiahol ťa?

Nie, stále som panna.

Aj na to mám liek. Nalial jej poldeci proti panenstvu.

Tak ako? Ešte jeden ti nalejem?

Nalejte ešte jeden proti panenstvu!

Stretnú sa dve pandy a jedna druhej povie, že teda riadne pribrala.

Bác, tresne ju panda, bác, bác, bije ju po hlave, po chrbte, všade kam dosiahne.

Nebi ma, čo robíš, veď my sme ohrozený druh!

Aha, tak počkaj ja ti zavolám záchranku!

Otec príde domov a prvé čo sa opýta dcéry je vždy otázka, či je ešte panna.

Pravdaže ocko!

Správne dcéra, tak mi pomôžeš popíliť drevo.

Prečo ja? pýta sa dcéra.

Lebo drevo píliť s otcom len panna môže.

Dcéra sa cíti poctená a vykročia k drevárni.

Kde naša stará píla je?

Spoza kopy dreva sa ozve: Čo ťa je do toho, kde som ja pila! A nie som stará!

Dcérka pred svadobnou nocou si tam strč toto jabĺčko!

Ale mama!

Celý čas mu tvrdíme, že si panna.

To sa nedá, on neuverí!

Prečo by neuveril? Uveril aj tvoj otec a to som si musela strčiť tekvicu. No nekukaj tak, iba takú menšiu!

V Číne sa zhovárajú dve pandy.

Aké rúško máš?

Adidas.

To je už z módy. Ja nosím značku Puma!

Panna hovorí, že poslednú dobu si umýva ruky tak dôkladne, že sa jej objavila na ruke pečiatka, ktorú jej dali na diskotéke v PKO.

U nás sa hovorí, že s rúškom najďalej zájdeš.

Ale čo si? hovorí panda. Veď sa hovorí, že s pandou najďalej zájdeš.

Keby niečo, aby si vedel, že nie s pandou, ale s pannou.

Tak ma všetci počúvajte! S pravdou najďalej zájdeš!

Panda: vyplakáva: Ja neverím, že mňa čaká nejaká budúcnosť! Stratil som zamestnanie a bambusové lístky ubúdajú.

Panna vraví, že ona stratila panenstvo, tiež nemá budúcnosť a nevie čo s ňou bude. V najhoršom prípade sa vydám, hovorí skleslo.

Vraj skončila karanténa a lietadlá môžu lietať, hovorí panda. Kúpim si letenku!

A kam?

To je jedno, hocikam lebo sa smie lietať.

Aj ja som na to myslel, ale letenky sú vybúkované. Najbližší let je o dva mesiace.

Dcérka, ak si chceš udržať panenstvo, dodržuj od každého dvojmetrovú vzdialenosť!

Mama, ja viem, každý deň to vravia v telke!

Vážne? A v akej relácii?

Protipandemické opatrenia.

Lepšie rúško v hrsti, ako respirátor na streche, tvrdí panda.

Panna sa vezie v plnom trolejbuse, stojí, drží sa tyče. Oproti nej stojí mladý muž a chce sa jej prihovoriť, páči sa mu. Chytí sa tyče nad hlavou, aby udržal rovnováhu. Keď zdvihne ruku roztvorí sa mu kabát a oči panny pritiahne rozopnutý rázporok. Muž si uvedomí, že zabudol zapnúť nohavice, siahne na rázporok, ale chcel by ho zapnúť nenápadne, musí odpútať pozornosť dievčaťa.

Vezú sa popri Štátnej opere v BB a vidí plagát, na ktorom veľkým tlačeným písmom je názov opery ,,Trubadúr".

,,Slečna, už ste videli Trubadúra?"

,,Nie, ale neukazujte mi ho!" zakryje si oči zdesene.

Panda, ideme do školy! Školy otvorili! radostne kričí mláďa na kamarátku.

Ja viem, ale ja nepôjdem.

Prečo?

Lavice musia byť 2 metre od seba a posledný žiak sedí v Grónsku.

Kde ideš dcérka, pýta sa mama svojej mladšej dcéry, ktorá je ešte panna a skúša si rúško pred zrkadlom.

Otvorili kúpalisko.

Ale dcérka , obleč si plavky!

Nie, hlásili, že vstup len v rúšku.

Pandy sedia na pláži, je rok 2022, svet ovládla pandémia neznámeho črevného vírusu. Všetci majú pampersky.

,,Ja ti neviem," ozve sa panda. ,,Vlaňajší rok, keď sme museli nosiť rúška, nebol až taký zlý."

,,Čo plačeš dcérka," pýta sa mama. ,,Prišla si o panenstvo?"

,,Ale čoby! Dala som si napichať pery, stálo to kopu peňazí a teraz krásne plné pery musím skrývať pod rúškom."

Počúvaj, vraví panda, v telke som videl, že čriedu oviec stráži chlpaté zviera, biele s fľakmi, trochu ako my sme. Nemohli by sme sa aj my uchádzať o také zamestnanie?

Ja som sa už opýtal, ale teraz sa to robí elektronicky cez televíznu obrazovku.

Dobre, obrazovku máme!

Obrazovku máme, ale nemáme monitorovací prístroj.

Panna pozerá v telke rozprávku Tri oriešky pre Popolušku a práve začína ples. Popoluška vchádza, má rúško, ako sa patrí.

Dcéra kričí: Mama, ona si nedala urobiť test! Teraz čo sa stane?

Dnes vláda schválila, že sa môže vychádzať po dvoch. Panda si povie, že dobre, chvíľu vydrží, ale potom sa spustí na štyri.

Panna sa prihlási za pomocný personál v nemocnici na kovidové oddelenie.

Čo dávate pacientom s koronavírusom? pýtajú sa jej doma.

Palacinky, pizzu, lievance...

To pomáha proti chorobe?

Ja neviem, ale zmestí sa to popod dvere.

Pandy žijú v manželskom zväzku v spoločnej domácnosti a nákupy riešia tak, že každý deň chodí na nákup druhý.

Manželka sa sťažuje, že ona nakúpi poriadne, ale manžel kupuje iba chľast. Potom každý druhý deň iba chľastajú. Pandy musia jesť celý deň, lebo sú bylinožravce a keď nejedia každý deň, veru vyhynú!

Ako ostane panna pannou aj po sobáši? Tak, že teraz sú elektronické svadby, ženích je u seba doma na počítači a nevesta u seba na počítači.

Beriete si nevestu prítomnú na displeji?

Beriem!

Stlačte enter!

Pandy s obľubou chodia na nákupy. Dajú si rúško a ide sa na vec. Minule sa stretli na ulici.

Ty máš nejaké zranenie na tvári!

To mám z fronty.

Ty si bol vojak na fronte?

Nie, v Kauflande som stál vo fronte!

Panna už veľmi dlhý čas nebola v kaderníctve, lebo sú zatvorené kvôli pandémii. Otec jej hovorí, že v mladosti, keď boli na vojenčine strihal kamarátov, môže aj ju ostrihať.

Dobre, panna súhlasí, sadne si na stoličku a otec ju strihá. Strihá, strihá, strihá a potom dcéra povie, že ocko, podaj mi zrkadlo. Otec váha, lebo účes nie je hotový, ale dcéra je z toho nervózna, tak jej to zrkadlo podá.

Otec, ja vyzerám ako pastiersky pes!

To nič, dcérka! Takto máš istotu, že si dlhšie zachováš panenstvo.

Panda je v Supermarkete, má rúško a igelitové rukavice. Chce si dať do vozíka rožky, ale v rukaviciach nevie roztvoriť igelitový sáčok, do ktorého vloží rožky. Trápi sa, trápi a má toho po krk.

Ja na kašlem! Aj na celú pandémiu! Požiadam vládu nech to premenuje, nech sa nevolá pandémia. Nestačí, že pandy vyhynú, všetko, všetko, ešte aj sáčky sú proti mne!

Panna bola nakupovať a mama sa pýta ako to išlo.

Dobre, majú to zorganizované a premakané.

Vedúci do mikrofónu hovorí, že prosím zákazníka pri pečive, aby pomaly prešiel k jogurtom, a zákazník pri zemiakoch nech uvoľní priestor ďalšiemu kupujúcemu. Takto to išlo dookola.

A mami, neuveríš, poďakoval nám za spoluprácu. Povedal: Spolu to zvládneme!

Panda sa chváli, že nemocnica mu ponúkla, zamestnanie. Chýbajú im anestetiká, preto pri operácii si panda ľahne na pacienta, aby sa nemykal. Pacient sa bude dotýkať príjemného kožúška, hladkať, panda bude vydávať upokojujúce zvuky a pacient bude pokojný.

Tak čo povieš?

Kamarát rozmýšľa potom povie, aby to odmietol. Čo ak toto všetko pacientovi nepomôže, neupokojí sa a zlosť si vybije na tebe?

Do trolejbusu v BB nastúpi panna. Vo vozidle je miestny fešák, prezývaný Elvis, lebo často je v bielom oblečený. Ide o ňom fáma, že bol vysokoškolák a z toľkého učenia mu preskočilo. Nemusí to byť pravda, ale študenti, radšej si dávajte pozor!

Tento Elvis sa vždy zastarie do ženy, ak je pekná. Aj teraz zakričí cez celý trolejbus: Ty si čo o sebe myslíš? Nastúpiš si strapatá, ani onú si si neoholila!

Pannu to veľmi rozčúli. Odvrkne mu!

Tak prepáčte, ale nedovoľujte si! Možno som strapatá, lebo vonku fúka vietor, ale ja som vždy precízne vyholená!

Peknú pannu balí jeden chlapík.

Nechceli by ste stráviť dovolenku pod stanom?

Nie, ja žiadneho Stana nepoznám!

Manželský pár, Panda s Pandovou majú školopovinné deti pri dištančnom vyučovaní sa striedajú. Kamarát, ktorý má už odrastené deti, sa ho pýta ako to zvláda, že on by to nedokázal.

Zle to zvládam, vraví. Manželka to zvláda lepšie a poradila mi, že pred vyučovaním nech si dám ovsenú kašu zaliatu teplým mliekom, to upokojí. Ale vieš čo? Prišiel som na to, že okrem mlieka dám do vločiek Karpatskú brandy. Vtedy som trpezlivejší a tolerantnejší.

Tak dobre, našiel si si spôsob, vraví kamarát.

Áno, len si musím dávať pozor aby som mal zásoby brandy a aby mi to decká nevychľastali. Stalo sa, že sme nemali doma ani glg a ja som stratil trpezlivosť a deti tiež. Vtedy sa skoro stalo nešťastie.

Všetko najlepšie k MDŽ!