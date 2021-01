Krajčí povedal, že odstúpi. Aj ty Brutus?

Slovo odstúpim je v tejto vláde časté. To slovo je vyhrážkou, alebo sľubom, s ktorým chcú niečo docieliť a presadiť?

Premiér nedávno hovoril, že odstúpi, teraz aj minister zdravotníctva, Krajčí, to vyslovil, že ak sa mu vec nepodarí, bude ochotný hádam odstúpiť. Slovo hádam neznamená, že ja neviem, ale on to tak povedal. Čiže nie si je istý, nevie, či to urobí. Alebo nevie, či je to správne.

Aj pán minister Mičovský sa vyjadril, že jeho rezignácia, môže byť impulzom..., jednoducho impulzom.

Je jedno čo tam bolo napísané ďalej, ako veta pokračovala, čitatelia väčšinou dlhé vety nedočítajú. Zložité a dlhé vety mužov z vlády sú od polovice zamotané, vtedy sa zvykne preskočiť kúsok textu. Všetky texty vyznievajú ako vyhrážky. Odstúpenie z vysokej funkcie sa ukazuje ako nákazlivé.

Nakazení členovia vlády, by sa nemali stýkať s ostatnými z vlády, aby sa nestalo, že nákaza hrozby odstúpenia sa rozšíri na celú vládu.

Si predstavte, že nebude mať kto vládnuť! No nie, nepanikárte! Vravím iba predstavte si!

Zase nejasajte, nebude to až také skvelé v skutočnosti, ako keď si to predstavujete! Nebude to dobre! Nevieme, čo všetko sa ešte môže stať. Je to nanič!

Chlapi prestaňte sa tým odstúpením! Vysoký post ministra a tobôž ministerského predsedu vlády ste nenašli na zemi, keď ste išli okolo. Preto ho nesmiete len tak hodiť na zem a ujsť!