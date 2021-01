Pán Matovič, zase ste sa žalovali v správach? Nezmyselné a nepríjemné!

Ani jeden deň nevydržíte, aby ste verejnosť neotravoval narážkami. Bránila som vás, pred každým, ale už sa nedá! Pretiekol pohár!

V mladosti sme opovrhovali takými, ktorí rozprávali zlomyseľné výmysly, narážky, nepohrdli ani ohováraním. Nemalo to úroveň. Ani tú najnižšiu úroveň to nemalo a takými ľuďmi sme pohŕdali.

Áno, aj vy ste patrili medzi spravodlivých, ktorí neznášali takých podlých týpkov.

Ale keď sa pred vami objaví kamera, máte nutkanie rozprávať, že niekto má smrť ľudí na svedomí. Nepoviete meno, asi to je fabulácia a takéto obvinenie je trestné, preto nepoviete.

Čestní a slušní ľudia to nerobia a nedopustia, aby to iní robili. Ak o takom trestnom čine máte vedomosť, zo zákona to musíte nahlásiť a konať, aby bol ten človek, súdený a odsúdený. Vrahovia nesmú chodiť beztrestne medzi nami. Taký čin sa rieši na polícii a súde, nie cez televíznu obrazovku. Inakšie zhadzujete sám seba a svoju funkciu. Vy ste premiér a nie klebetnica na centrálnom trhovisku!

Pán Matovič, nezosmiešňujte sa v správach, nás to trápi. Ak každý deň máte narážky na Sulíka, pritom nič neriešite, potom to vyzerá, že ste ním posadnutý. Čím vás tak uchvátil, že o ňom stále rozprávate?Je to trápne!

A pod úroveň!