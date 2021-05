Zvieracie vtipy

Niektoré zvieratá sú milé, spoločenské, tie ostatné sú divé zvery, ale všetky sa už ocitli v nejakých vtipoch, žartoch, frkoch, alebo sú o nich anekdoty.

Mamička, aj kohút znáša vajcia?

Nie, synček!

A to nevie, alebo nechce?

Zo Severného mora vybehla skupina tučniakov a bleskove obsadila nevysoký breh. Za tento bleskový výsadok by sa nehanbili ani americkí výsadkári.

Chalan rozpráva kamarátovi, že videl dievča, ktoré sa mu na prvý pohľad veľmi páčilo a povedal si, že to bude raz jeho žena, veľmi ju chcel. Jediný problém bol, že mala psa, ale on k nej odvážne podišiel.

A čo si jej povedal?

Že celý život som chcel mať takého psa.

Čo odpovedala?

Nič! Strčila mi do ruky obojok a odišla!

Boháč hovorí, že kúpil manželke koňa, aby sa mala s kým prechádzať.

Snáď psa, nie?

Nie, už je stará, ale keď sa kôň začne vzpierať, to v nej prebudí životnú energiu a už jej nevadí, ani keď ju povláči po zemi, ani vtedy nepustí uzdu.

Ruskému chrtovi uväzuje panička servítku okolo krku, posadí na stoličku k stolu a servíruje mu granule na stole.

Ty čo robíš?

Normálne, to je ruský šľachtic!

Mamička zobrala synčeka na výstavu dobytka. Boli tam rôzne zvieratá, ale synček chcel vidieť vola. Pozri, to sú tie rohaté!

Pekné sú, páčia sa mi. Aj ocko bol takýto, keď ste sa brali?

Ale synček, čo to hovoríš?

To povedal ocko opatrovateľke. Že bol vôl, keď si ťa zobral.

Vyzeráš ako orol!

Mám takú hruď?

Nie, také nechty!

Vtáky sa rozhodli, že spravia súťaž, kto z nich sa najrýchlejšie dostane z Bratislavy do Senca. Papagáj zobákom spravil na zemi čiaru a všetci sa postavili na štart. Sova šikovne vzlietla a ostatné po krátkom rozbehu vzlietli tiež. Porota v cieli zaznamenávala časy a už tam boli všetci, len holub nie.

Čakali, čakali, potom sa rozhodli, že ho budú hľadať, čo sa mu stalo, či ho nejaký dravec cestou nezabil. Leteli ponad ich pretekársku dráhu a asi v polceste vidia pod sebou, ako si holub vykračuje. Zosadli k nemu a pýtali sa ho, že čo je, prečo neletí.

Mali sme letieť? opýtal sa prekvapený holub.

V nákupnom centre stojí medveď a zvučným hlasom ponúka výrobky z medu: Ochutnajte nové koláče z medu. Takýto med aj medveď ľúbi! Poďte bližšie, nehryziem!

Príde k nemu chlapík, postaví sa na špičky, aby bol pri jeho uchu a opýta sa: Vám nie je trápne, že vy, statný dospelý chlap tu stojíte v medveďom kožuchu z umelej kožušiny a ponúkate trápne koláčiky?

Medveď sa k nemu nakloní a opýta sa: Vám nie je trápne v nákupnom centre, na očiach pred množstvom ľudí, ktorí nakupujú sa postaviť sa na špičky a viesť dôverný rozhovor s medveďom?

Kocúrik popýta mačičku o ruku a keďže sa veľmi ľúbili začali plánovať svadbu.

,,Budem mať závoj," povedala mačička. ,,Po obrade nám vypustia zopár hrdličiek," zamilovane sa usmiala.

,,Dobre, hrdličky mám rád! Mňam!"

Dve opice ukoristili moped. To sa nám podarilo, povedali si. Nasadli a hodinu sa rehotali, lebo to nevedeli naštartovať.

Má hrozienko nohy?

Nemá!

Tati, asi som zjedol pavúka, reve decko.

Mladý chalan, darí sa mu v hokeji, už hrá v krajskom meste a daraftovali ho za more. Hovorili o ňom v telke a keď sa prvýkrát objaví doma, na ulici na neho striehnu malí chlapci.

,,Už si dal gól?" pýta sa ho každý a on šťastne povie, že dal. Jeden malý sa ho pýta: Hral si aj s Ovečkinom? S kým? opýta sa prekvapený, veď hrá na farme.

Ovečkin, vieš zvieracie meno. Veď hráš na farme!

Ovečkin, tak určite! Hral som proti nemu stolový hokej, doma v izbe!

Žiaci, kto vie, kedy sa u nás objavujú lastovičky,

V máji, v máji! vykrikujú žiaci.

To je koľký mesiac?

Piaty!

A bocian kedy?

V deviatom mesiaci, povie dievča s rumencom na tvári.

Pred policajným riaditeľstvom stojí mladý policajt. Policajti chodia von, dnu, je práve deň, keď policajtov, hodnotia, chvália, alebo karhajú. Ďalší mladý policajt práve vychádza z budovy. Všimne si kolegu a zastaví sa pri ňom.

Teba vyznamenali, dostal si frčku? ukazuje na jeho výložky.

Ale, prestaň, práve ma okadil nejaký vták!

Dobre situovaný podnikateľ si najal k synkovi opatrovateľku. Bolo to pekné mladé dievča, s chlapčekom si rozumeli a zhovárali sa o všetkom. Prišla reč na bábätká a ona povedala, že ich nosí bocian.

Dobre, dobre, aj tá pred vami to hovorila. Ale keď sa jej narodilo bábätko, nechcela výživné od bociana, ale od môjho otca!

Sliepky na slepačom dvore sa predbiehajú, ktorá znáša väčšie vajcia.

Ja som zniesla veľké vajce!

Ja každý deň znesiem také! Vo výkupe vajec gazdovi zaplatia najvyššiu cenu.

Ja som minule zniesla ešte väčšie!

Tá, ktorá doteraz nemala čo povedať sa ozve: Náš kohút nechce, aby som si kvôli pár zarobeným centom natrhla peknú malú onú!

Dve muchy sedia za stolom a večerajú. Pán mucha ochutná a povie, že to chutí ako konský trus. Manželka, pani mucha, sa rozžiari a povie: Snažila som sa, aby večera bola podľa tvojho vkusu!

Pani učiteľka vysvetľuje ničivý vplyv alkoholu. Ak svini nalejeme do válova pálenku a vypije ju, o chvíľu sa zvalí na zem, leží, krochká a nevie o sebe. Aké je z toho poučenie?

Že pálenka nie je pre svine!

Dnes mi vyšiel ďalší článok.

Ste novinár?

Nie, mám pásomnicu.

Morské živočíchy, sirény, alebo morské panny, ožívali v legendách, ktoré si rozprávali námorníci. Videli v nich krásne ženy, ktoré ich holými prsiami a veľkými nežnými očami lákali do nebezpečných skál v mori. Bolo im ľúto, že nohy majú zrastené a od pupku dole pokryté rybími šupinami, cez to prebúdzali v nich fantáziu. Viete čo povie Golfský prúd, keď stretne morskú pannu?

Nič nepovie, lebo je teplý!

Ja taká krava, hus, sliepka tu doma čakám a ty sa opíjaš niekde, v nejakej krčme a domov prídeš takýto! Plače a vyčíta manželka opitému manželovi. Ten jej strelí zaucho.

,,Mňa môžeš urážať, ale mojej ženy sa ani slovom nedotkni!"

Gazdiná, doviezol som uhlie!

Kôň sa obzrie, že hej, ty! Ty, vystatovačný debil, ty si priviezol! A mne sa nikto nepoďakuje.

Na starobylom trhu sedia dve zvieratká, opica a oslík.

,,Oslík, ty si biblické zviera, ty budeš vedieť. Prečo Mojžiš vyviedol Izraelitov z Egypta cez more?"

,,Lebo sa hanbil ísť s nimi po námestí. Neoholení, strapaté brady, hádali sa, kričali po sebe!"

Rybár sedí na brehu a chytá ryby. Dlho nič nechytil a z vody ho pozoruje krokodíl

Hej, rybár! Kašli na rybačku, poď sa kúpať, bude sranda!

Starosta jednej francúzskej dediny zašiel do mesta za svojim kamarátom sudcom, lebo potreboval od neho radu. Hovoril mu, že z ich dediny veľa ľudí zomrelo, ich deti nechcú na dedine bývať a staré domčeky predali ľuďom z mesta, ktorí tam trávia víkend. Majú radi ticho a pokoj, chcú si odpočinúť od mestského ruchu.

Problém začal s dedinskými zvieratami. Keď včasráno kikiríka kohút, chodia sa sťažovať k nemu, starostovi dediny. Darmo im vysvetľuje, že je to tak, nič sa s tým nedá robiť, zvieratá na dedine majú svoju funkciu, pracovné zaradenie. Prisťahovalci to nerešpektujú a dožadujú sa nápravy. Od svojho kamaráta sudcu chce nejakú právnu radu, čím by potvrdil svoju reč, že na dedine je to zákonité.

Sudca rozmýšľal. On pozná naspamäť zákony, ale taký zákon chýba.

Zašiel za kamarátmi a oni mu potvrdili, že je to tak. Viacerí sa zasmiali, že takéto podanie už mali viackrát na súde a museli rozhodovať, či smie kohút kikiríkať. Tak smie, či nesmie? Môžeme mu to zakázať? Alebo dokonca odsúdiť na smrť?

Je to smiešne, ale je to trpká pravda o tom, akí vedia ľudia byť neľudskí.

Čo sa hodí ku kačke? Pivo?

Nie, káčer!

Kačka sa sťažuje, že už nikto nekŕmi kačičky, nehádže im do Hrona, už sa neprechádzajú ľudia po nábreží s deťmi.

Bociany sa sťažujú, že už nenosia novonarodené deti v zobákoch.

Holub plače, že koronavírus odstránil ľudí z námestí a ulíc, nemajú koho okadiť. Svet sa zmenil, je oveľa menej zábavný!

Zhovárajú sa dve myšky: Dáš sa zaočkovať?

No čo si? Ešte neukončili pokusy na ľuďoch!

Pani učiteľka sa pýta, ktoré zviera je také strašné, že sa ho aj lev bojí?

Ja viem, ja viem, vykrikuje malý Mirko! Je to levica, manželka leva!

Ďurko, u vás musí byť ako v raji: Otec sa volá Adam, mam je Eva!

Aha, naozaj! A o babke vravia, že je zmija, had!

Čoho sa boja netopiere najviac?

Keď spia tak, že visia dolu hlavou, tak čoho asi? Nočného pomočovania!

Vlk zožral starú mamu. Obliekol si jej nočnú košeľu a ľahol si do postele. Vtom vošiel starý otec nadopovaný viagrou. Čo sa stalo s vlkom? Nechcite to vedieť!

Mama, ja už nechcem žiadne mrciny na večeru, hovorí mladý sup.

Ja chcem tofu, chcem byť vegetarián!

Dobre je, keď je pes priateľ. Horšie je, keď jediný priateľ je pes.

Najnovšie sa hovorí, že najlepší priateľ človeka nie je pes, ani kniha to nie je, ale najlepší priateľ človeka sú peniaze.

Na súde sa pýta sudca obžalovaného: Občan, kedy ste zistili, že to na čo strieľate nie je jeleň?

Prosím pekne, keď strelil naspátky!

Idú dve blchy po chodníku. Jedna vidí, že po ceste sa blíži pes.

,,Pridaj, pohni si! Ide nám autobus!

Blchy sa rozbehnú. Dobehnú psa, naskočia a pes beží až po ďalšiu zastávku.

Ide muž so ženou cez horu a jeho ženu napadne medveď.

,,Dáš preč tie špinavé laby z mojej ženy, lebo keď sa nahnevám, budem zlý!

Nudista sa kúpe v mori žralok mu odhryzne kúsok z jeho mužnej ozdoby.

,,Ty hlupák, čo si to urobil?! Za toto ťa moja žena zabije!

Čo je totálna opitosť?

Keď slimák netrafí do svojho domčeka.

V lese zrazu počuť hrozný rev. Poľovník dá povel psovi, že bež a pozri, čo to je!

Bež ty! Ja budem odtiaľto štekať!

Bača, aké preventívne opatrenia robíte pre prípad, že by sa do košiara dostal medveď?

Do vody v lavóre pridáme viac mydla. Ľahšie sa perú gate.

Prečo sa nevyliahnu kuriatka gazdinkám, ktoré sa prisťahovali z mesta?

Lebo ich nedajú pod kvočku, ale zakopú do zeme.

Tento je neslušný, tak prosím, nech to nečítajú útlocitní ľudia!

Drahá, poď sem, veľmi po tebe túžim! Poď, ľahnime si!

Dobre. Ľúbiš ma?

Veľmi, áno, ja ťa žeriem, si skvelá! Spolupracuj, ide nám to! Aaáách...

Vezmeš si ma?

Vezmem, pravdaže, spolupracuj! Ách, ide nám to, je to vrchol blaha! Ááách... Koniec!

Vezmeš si ma, drahý?

Prečo by som si ťa mal vziať?

Tak zlez zo mňa, ty zviera!

Opica si otvorila v lese výčap. Zvieratá sa potešili, rozoslali správu ústnym podaním a hneď tam išli. Tak ako prichádzali, stavali sa do radu a trpezlivo čakali. Každé zviera malo nádobu na víno. Posledný stál zajačik s litrovou fľašou z ľahkého plastu v igelitke.

Prišiel velikánsky lev s 5 litrovým demižónom a stal si rovno dopredu. Nikomu sa to nepáčilo, ale zvieratá nepovedali nič, iba zajačik zakričal, že treba sa postaviť do radu.

Lev sa obrátil a zreval: ,,Kto to povedal?"

Ostalo ticho.

Keď zajačik prišiel na rad, dal si naliať víno a išiel domov. Sadol si k stolu a pekne pomaly popíjal víno. Keď ho vypil, buchol na stôl, postavil sa a skríkol:

,,Ja som to povedal! Ja zajac!"

Som tiger, môže za to rúško! (E.G.)