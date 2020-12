Sulík sa vyjadril o Matovičovi. Dvakrát

Dvakrát dobre, alebo dvakrát zle. Vy ako tipujete? Že zle o ňom zmýšľa? Nie je to tak, nezmýšľa úplne zle.

Prvý verejný, zaznamenaný výrok:

V jannuári toho roku, čiže roku 2020.

,,Ľudia sa vyvíjajú a zrejú. Aj Igor Matovič sa do určitej mieri zmenil. Ja s ním mám korektný vzťah."

Druhý verejný výrok:

V decembri toho istého roku, čiže 2020.

,,Igor Matovič je extrémne vzťahovačný a extrémne pomstychtivý človek. Ale extrémne!"

Sú to dva protichodné výroky, na tú istú tému, z toho istého roku. Jeden vyriekol v prvom mesiaci roka a druhý výrok je po dlhom čase, z posledného mesiaca, ktorý práve prežívame, už-už sa ukončí a decembrom sa uzavrie tento rok.

Dva protikladné výroky toho istého človeka, ukazujú, že aj on sa zmenil a aj jeho názor sa zmenil. Nielen trocha, ale veľmi. Pod vplyvom vlastnej skúseností, alebo tlaku funkcie, tlaku médií, alebo pôsobia aj tlaky, o ktorých my, bežní ľudia netušíme.

Prvý názor vyzerá ako viera v dobrú spoluprácu, ak budú spolu vo vláde, hoci v januári si všetci mysleli, že premiér vyjde z PS-Spolu a málokto si myslel, že Matovič sa vôbec dostane do vlády. Vtedy cez to všetko veril v jeho schopnosti.

Druhý výrok ukazuje, že je po viere, po nádeji. K viere a nádeji patrí láska. Nie k Matovičovi, ale láska k Slovensku by mala byť dôležitá u členov vlády. Nie vlastné ego má byť na prednom mieste, ale vzťah a cit k Slovensku, k budúcnosti slovenského národa. A dôvera, že ako vláda majú budúcnosť, navzájom sa podržia, spolu to dokážu.

Čo medzi nimi zlyhalo, čo sa z vlády vytratilo? Súdržnosť?

Áno, súdržnosť nie je vlastnosť, ktorá prevláda v našich krajoch, okresoch, mestách a dedinách. Súdržnosť v našich povahách je nedostatková komodita. Vedel to už Svätopluk, preto synom ponúkol zlomiť zviazané prúty.

V súkromí, buďte akí chcete, ak neviete ovládnuť svoj temperament, ale keď stojíte pred kamerou rozmýšľajte, majte pripravené múdre slová a nie vzájomné ohováranie mužov koalície. My domáci to veľmi zle znášame a aj zahraničie má o vás obidvoch zlú mienku. Vtedy je automaticky taký istý názor na Slovensko a považujú nás za vierolomných, ktorých elitné zahraničie nevezme medzi seba. To nechcete ani vy, ani my! Ľahké by bolo povedať tak vám treba, ale členovia vlády pred kamerou nie sú iba za seba. Tam ste za nás, tak prosím!

Nám sa to zdá ponižujúce, ak sa zhodíte pred celým svetom... Ja viem, vy ste sveta znalí a scestovaní, nezáleží vám na tom, kto si čo myslí. Vám nie, ale republike áno. záleží!