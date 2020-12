Pán Matovič, pílite si konár!

Všetci vás na to upozorňujú a vravia vám, že pozor, už-už sa pod vami odlomí, ale vy nikoho nepočúvate.

Nevraviac o tom, že máte dosť protivníkov, na vaše chyby čakajú. A vy chyby robíte s vervou a s mladíckou nerozvážnosťou. Aj som si pozrela na internete, koľko má ten Matovič rokov a prekvapilo ma, že váš vek nezodpovedá mojej predstave. Asi budete večný mladík, naplnený nadšenými nápadmi, čo je dobre, až na to, že ste premiér.

Aj tak je to dobre, len rozvážnejšie prezentujte nápady. Tipujem, že nemáte dobrých poradcov. Alebo nemáte žiadnych? Nikoho nepočúvnete. Áno, ako Trump. Tých poradcov, ktorí s ním nesúhlasili prepustil.

Výroky typu, že ak sa mi toto (hocičo) nepodarí, tak odstúpim, nie sú dobré.

V žiadnom prípade, to nie! Ste zvolený predseda vlády, spolieha sa na vás veľa ľudí. Majte to na mysli, prosím. Toto nie sú detské hry, že nahnevám sa a už vám nebudem vládnuť. Čo sa začne, to sa dokončí! Zmena vlády neprospeje nikomu, ani protivníkom, na zmeny sa minú peniaze, ktoré by mali byť lepšie využité.

Mäkkou dlaňou by som rada zacelila napílený konár, nesmie sa zlomiť, ale ja nemám tú moc. Spoliehame sa na vás, len ešte musím povedať, do pani prezidentky sa nenavážajte slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Ja nepoznám človeka, kto by ju nemal rád, ale naopak poznám priveľa takých, čo vás... Začala som počítať, ale nech vám to poradcovia porátajú. Možno to nebude až milión. Záleží to od vás.

Všetko dobré!