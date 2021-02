Záverečný sumár, čo inšpiruje umelcov... žena a akt

A samozrejme veľa iných vecí. Umelcov inšpiruje život, všetko, čo im v živote príde do cesty, alebo zámerne vyhľadajú.

Sú maliari krajinári a príroda pre nich je najpríťažlivejšia. Krása prírody je najvyššie postavená aj pre niektorých fotografov a vytvárajú neuveriteľné zábery, ktoré sa pretekajú v kráse so živou prírodou. Kvôli dobrej umeleckej fotografii neváhajú prejsť kilometre, vyliezť na vysoký kopec a čakať na východ slnka, alebo zvláštne nebo, netradične sfarbený západ slnka. Tak to robí Rastislav Bero, umelecký fotograf. Zachytí to, z čoho sa duša zachveje.

Rastislav Bero Krajina (foto E.G)

Tak isto je veľa umelcov, ktorý sa venujú zobrazeniu zátišia, alebo vedia zachytiť krásu kytice.

Zátišie s vázami, tempera (Eva Gallová)

Sú umelci, ktorí sa venujú zobrazeniu architektúry, miest, dedín.

Tillner Štrba, olejomaľba (foto E.G.)

Michal Tillner 1895 - 1975

Pochádzal zo starého habánskeho rodu. Narodil sa vo Viedni, detstvo prežil u deda v Malackách, 15 ročný sa vybral na cesty. Pešo prešiel veľkú časť Európy, dostal sa do Strednej Ázie a do severnej Afriky. Po 1. svetovej vojne študoval na umeleckej priemyselnej škole vo Viedni. Potom znova chodil po svete a keď sa vrátil založil Školu aranžovania výkladov. Popri všetkých prácach sa venoval maľbe. Neskôr sa usadil na východnom Slovensku a venoval sa krajinomaľbe. Počas 2. sv vojny sa zapojil do protifašistického odboja a bol uväznený.

V jeho živote nastala zmena, keď sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Lilly. Natrvalo sa usadil s ňou v Bratislave. Jeho tmavé krajinky sa zmenili a pútali jasnými farbami. Pracovitosť a usilovnosť, príznačná pre Habánov do vysokého veku, ho podnecovala rozvíjať svoje duševné bohatstvo.

Pustil sa do budovania múzea v Malackách s vervou, napriek svojmu vysokému veku. Zomrel 3 mesiace pred slávnostným otvorením. Zbierka, ktorú daroval múzeu tvorí doteraz jeho základ. múzeum je uznávanou a navštevovanou inštitúciou.

*****

Umenie má veľa podôb, lebo krása môže byť úplne vo všetkom.

Nielen oku lahodiace reprodukcie umeleckých diel, ale aj životopisy umelcov sú pozoruhodné. Povšimnite si ch život, osudy. Urputnosť, s akou si presadzovali svoj štýl, umelecké krédo, jednotlivo, alebo v umeleckých skupinách, hnutiach je obdivuhodné a stojí za pozornosť. Niektorí sa dožili uznania, aj svetovej slávy a iným sa jej ušlo až na sklonku života, ale boli aj umelci, ktorí zomreli v chudobe a biede. Ich očakávaná sláva a víťazstvo prišlo až po smrti. Maľovali všetko, rôzne témy, ale zobrazenie ženy víťazí.

Zobrazenie ženy má veľmi veľký citový náboj, preto som túto sériu článkov venovala fenoménu ŽENA.

Musí byť krásna? Nie, stačí, že je ženská, tým je krásna. Jej ženskosť v nej osloví umelca.

Žena (Eva Gallová)

Prelistovala som veľa kníh o umení, prebrala som reprodukcie, ktoré mám. Chcela som dať posledný obrázok ženy a nevedela som si vybrať zo skvelých reprodukcií. V jednej chvíli som položila knihy a chytila štetec. Do tejto série o ženách, ktoré inšpirujú som načrtla moju predstavu. Je to žena. Táto žena ukončí sériu článkov.

Alebo mám ešte jeden a lepší, fotografický umelecký akt ženy, lebo umeniu fotografie som sa v týchto článkoch nevenovala, je čas napraviť to.

Akt umelecká fotografia Zdenka Virta (Foto E.G.)

Články o umení, umelcoch a inšpiráciách ukončím starodávnou umeleckou fotografiou. Záhadný muž zatvára symbolické dvere za mojim dosť rozsiahlym vyhľadávaním reprodukcií umeleckých diel a malým výskumom o inšpirácii umelcov.

Autorom fotografie je Pavel Socháň 1862 - 1941.

Bol významným slovenským etnografom. Na jeho kvalitných fotografiách je zachovaný a zdokumentovaný život na slovenskom vidieku, fotografie majú nielen umeleckú hodnotu, ale aj historickú.

Tajomný muž zatvoril dvere (foto E.G.)

Ďakujem, že ste si prečítali moje články o umení, vážim si to. Chcela som sa s vami podeliť o vedomosti a znalosti z oblasti výtvarného umenia.

Pri písaní prvého článku som si uvedomila, že do jedného článku nevtesnám všetko. Nesmiem vás zavaliť umením, preto som postupne pridávala ďalší článok a ďalší, až sa mi podarilo nájsť 26 umeleckých inšpirácií a skoro za každou bola žena.

Viem, aj iné by sa dali ešte nájsť, aj bez žien, alebo znova o ženách. Písali ste mi podnetné diskusné príspevky. V tejto chvíli stačí, už som vás umorila reprodukciami a riadkami plných názorov, mojich aj prevzatých.

Dvere sa zatvárajú, želám veľa pekných dní!