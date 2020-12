Vtipy o blondínach v koronavíruse pre veselý Nový rok 2021

Blondíny sa dostávajú do vtipných situácií. V dobe koronavírusu dokonca možno viac ako inokedy. Ide Nový rok, bude veselo!

Na novoročnej oslave strieľajte šampanským tak, aby zabíjalo koronavírusy! Majte pripravený batalión fliaš a zabite ho aj tvrdým alkoholom! Musíme tvrdo bojovať, koronavírus je neústupný nepriateľ!

Blíži sa polnoc, prichádza Nový rok. Na uliciach sa tvoria 6-členné skupinky mužov v rúškach, mladí, starí, s nadšením a vášňou pripravujú ohňostroj a odpočítavanie. Nahlas kričia ,,desať, deväť, osem..., tri, dva, jeedeeeen, štart!" Rozjarene spúšťajú ohňostroj. Streľba, búchanie, ožiarené nebo, ohúrení ľudia, dobrá chlapská zábava. Potom sa ponáhľajú domov, alebo sa zamocú cestou.

Jeden muž sa konečne dostane domov, búcha na dvere a nadlho manželka otvorí dvere. Podozrievavo pozrie do skrine a tam holý chlap. Manžel zúri.

Muž môj, vraví krásna blondína, veď sa nehnevaj! Ja som nevedela odolať. Vidíš, má rukavice, rúško, odmeral mi teplotu. A hneď po sexe sme chceli dodržať dvojmetrový odstup."

Sex v koronavíruse. Komu tečie sopeľ je dole, alebo si založí rúško.

Koronavírus mi veľmi lezie na nervy, vraví blondína. Nikdy som si nemyslela, že čínsky produkt, môže toľko vydržať!

Príde blondína do čínskeho obchodu, kde vždy nakupuje a teraz sa pre istotu opýta majiteľa, či nemá koronavírus, aby sa nenakazila.

Nemáte koronavírus?

Nemam, zajtra donesem!

Blondíny robia hlúposti. Poznám takú, ktorá sa v koranavírusovej dobe vydala, lebo zrazu povolili svadby.

Úprimne ľutujem ľudí, ktorí nemajú psa, hovorí blondína. Keď im spadne jedlo, na zem, oni ho musia zdvihnúť.

Blondína rýchle túruje auto na ulici v meste.

Spomaľ, policajt, ktorý tu hliadkuje ti dá pokutu, vraví kamoška.

Kdeže, smeje sa blondína. Zlákala som ho do mojej spálne a tam je zamknutý, aby som si mohla užiť rýchlu jazdu.

Sťažuje sa blondína doktorovi, že má depresiu z toho, že sa nikam nesmie chodiť, chýbajú jej spoločenské styky.

Dajte si kyslú kapustu a za tým sa napite mlieka, radí jej doktor.

To pomôže?

Nie, ale odpúta pozornosť od depresie. Budete mať úplne iné starosti.

Príde mladé, pekné dievča s blond hrivou k predavačovi, že si chce vyskúšať červené šaty, ktoré majú vo výklade..

Nech sa páči, otvorí jej výklad z predajne. Dievča si vlezie do výkladu a začne sa vyzliekať.

Vedúci mu hovorí, že prečo ju neupozornil, že majú skúšobnú kabínku?

Načo? Pozrite aký úspech to má!

Obidvaja podídu ku sklu a cez celý výklad vidia na ulicu. Tam sa zbiehajú ľudia, zastanú a ticho sa na dievča zbožne pozerajú, ako si odhaľuje zvodné krivky.

Predavač si pomyslí, že ako dobre, chudáci ľudia v koronavíruse nemajú žiadne poriadne zážitky a náš obchod im doprial.

Lekár hovorí pacientke, že na roentgenovej snímke sme objavili na vašej chrbtici závažné zmeny. Táto informácia znepokojí pacientku.

Pán doktor, nemôžete to opraviť na photoshope, pýta sa blondína.

Dve kamarátky sa zhovárajú.

Ja som ti tak pribrala v tejto hroznej dobe...

Koľko vážiš?

No tak, to nebudem hovoriť!

Len prvé tri čísla prezraď!

Na koronavírus najviac doplatia muži. Nemôžu ísť do krčmy, na futbal, ani s kamošmi vypadnúť, vraví blondína. A my, ženy si robíme, čo chceme, tak ako ako predtým. Pečieme, varíme, upratujeme, klebetíme cez pevnú linku a cez mobil celé hodiny.

Panda, aby si ukojil svoje potreby a zaplnil hladný žalúdok musí 12 hodín denne jesť. Tak isto to robia ľudia v karanténe. Preto sa to volá PANDÉMIA.

Na hraničnom prechode nebudú merať mužom teplotu. Je to zbytočné. Ak má muž teplotu 37,5°C nie je schopný s takou horúčkou vstať z postele a už vôbec nie ísť niekam do zahraničia.

Mladý muž balí babu.

Ja by som s vami išiel na nudistickú pláž a rúško by sme nedali na tvár, ale na zadok, bude sranda. Blondínka sa zamyslí a hovorí, že nedbám, ale kam uchytíme gumičku z rúška, keď si ho dáme na zadok?

Ja niečo vpredu mám, kde by sa gumička zachytila a vy, nemusíte mať žiadne rúško!

Za koho by si sa chcela raz vydať?

Za kozmonauta! Dva roky je preč, výplata veľká a keď sa vracia vie o tom celý svet, nemôže ma prichytiť s frajerom v posteli.

Mama, načo mám chodiť do školy?

Aby si bola múdra, aj keď si blondína. Rozum nie je obočie, ak nemáš, tak ho nedokreslíš!

V krematóriu rodina stojí nad otvorenou rakvou. Zriadenec hovorí, aby sa rozlúčili so zosnulou, teraz zatvorí rakvu.

Dobre, ale dáme jej dole rúško, aby ju rodina naposledy videla. Sníme jej rúško a blondína v rakve sa nadýchne.

Konečne! Už som sa bála, že sa zadusím!

Počula som, že rúško je veľmi nebezpečné.

Vážne?

Áno, vraj môže človeka zabiť.

To snáď nie?

Ba áno! Ja sama som videla na zemi pred supermarketom ležať rúško a človek pod ním nebol. Určite ho rúško zožralo!

Ako budete bojovať s koronavírusom, pýta sa vyučujúci cez internet stredoškolákov na distančnom vyučovaní. Blondína okamžite odpovedá.

Prihlásim sa na modeling, modelky stále pijú šampanské. Otvorím šampanské vystrelí zátka a bác, trafí koronavírus!

Milý volá milej.

Miláčik, povedz mi, čo si dala do tej večere?

Nepoviem, je to tajný recept, hovorí zamilovaná blondína.

Povedz! Ja som na nočnej lekárskej pohotovosti a oni sa pýtajú.

Mama, ja sa za neho nevydám! Je to neznaboh a neverí v peklo, hovorí blonďavá dievka mame.

Len sa ty za neho pekne vydaj, on sa dozvie čo je peklo!

Čo plačeš? pýta sa kamarátka svojej najlepšej kamarátky.

Naletela som mu. Vykladal, že má dom sa bazénom, hovorí blondína.

A nemá?

Má malú chatku, a v zemi vykopanú dieru plnú vody...

V nemocnici sa pýtajú blondíny, že ako sa nakazila Covidom. Celý deň som pozerala správy, hoci ma manžel upozorňoval, že sú toxické.

V lekárňach sa objavila vakcína proti koronavírusu. Blondína hneď nástojila, aby sa dali zaočkovať.

Je dobrá, ja tomu verím, nemá vedľajšie účinky, aj Putin v telke to hovoril!

Ty sa daj, ale ja sa nedám! povedal jej muž. Musela si si všimnúť, že Putin mal hrozne veľké kozy! Hádam nechceš, aby aj mne narástli?

Na náboženstve skúša katechéta žiakov a z vedomostí z Biblie.

Kto zabil Goliáša?

Kovid.

Ale nie! Nezabil ho Kovid, ale David. Tie slová sa podobajú, ale musíš vidieť rozdiel!

Drahý, večera je na sporáku, píše blondína odkaz manželovi. Stačí škrtnúť zápalkou, plyn je už pustený!

Ľúbim ťa!

Babka mala koronavírus a vyliečila sa z neho. Sadla k počítaču a chcela to oznámiť všetkým priateľom na fejsbúku. Nebola si istá aké i/y sa píše, v dávnej dobe, v škole, keď sa to učili chýbala. Ako má napísať slovo viliečyla?

Potom sa usmiala a napísala: Mojim priateľom! Neumrela som!

Ak si rúško namočím do alkoholu mám veselší deň.

Blondína sa díva do zrkadla a smutne rozmýšľa na svojou tvárou. Nie je úplne spokojná, niečo by si mohla dať vylepšiť. Potom si to premyslí. Tak, nevadí, ja mám peknú dušu a rúško mi sekne!

Pekná blondína sa díva do zrkadla a vidí na svojej peknej tvári vrásky pri oku. Priblíži sa k zrkadlu, aby lepšie videla a vidí vrásku aj pri druhom oku, aj pri ústach. Vyzlečie sa donaha a skúma svoje telo. Zadok má pekný oblý, pokožka je krásne napnutá.

Zadok, povedz mi, prečo ty, ktorý si skrytý pod oblečením, si pekný, a tvár ktorú celý deň ukazujem má drobné vrásky?

To je takto, odpovie jej zadok. Ty sa smeješ, plačeš, všetko prežívaš a krčíš tvár. Ja sa na také vy..toto a preto nemám vrásky.

Blondína pozerá do zrkadla. Predtým bola vždy nespokojná so svojim výzorom a teraz dobre vyzerá. Čo sa zmenilo? Opeknela som, alebo sa mi zhoršil zrak?

Najlepší šport je šermovanie, pomyslí si blondína a rozhodne sa tam prihlásiť.

Na tvári máš masku, v rukách kord a kto sa priblíži viac ako na 2 metre pichneš ho kordom do pŕs a skríkneš tušé! Ako vo francúzskom filme!

Blondína volá do televízie.

Od rána mám na obrazovke teletextl Nemôžete mi ho vypnúť a dať normálny program? V tejto koronavírusovej dobe, nemôžem ísť nikam, koho by som o to poprosila a vy by ste to mohli urobiť na diaľku!

Blondína zase volá do televízie.

V tej Súdnej sieni, čo máte za sudcu? Vymeňte ho! Nikomu neprikáže, že si majú dať rúško. Veď on je tam od toho, nie? Nevie si spraviť poriadok!

Slovné perly z vyhlásení zdravotníctva v boji proti koronavírusu.

Zatiaľ je dobre, pochvaľuje si minister. Máme dobrú bilanciu. Nakazených Covidom máme stále menej, ako máme hlupákov.

Od prvého sprísňujeme podmienky v nemocniciach. Pri pôrode nesmie byť okrem zdravotníkov nikto v pôrodnej sále.

Nikto? Ako nikto?

Nikto, ani rodiaca matka!

Situácia je zlá, prehlasuje pred televíznou kamerou zástupca zdravotnej komisie.

Prišla doba, že na pľúcnej ventilácii sú aj mladí, zdraví ľudia.

Ja nemôžem povedať, že kto nechce nech nenosí rúško, aspoň sa nakazia, zomrú a bude menej hlupákov!

Ja musím hovoriť, že snažne vás prosím, noste rúško, ochránite od choroby možno niekoľko ľudí. Seba, alebo nejakých hodnotnejších od seba.

Televízny príhovor premiéra.

Drahí spoluobčania!

Opätovne sa vám prihováram dnes, ako aj každý deň!. Prišla 64. vlna COVID 19.

Dôrazne vás žiadam, konečne si všetci založte rúška, umyte si ruky a nikam nechoďte!!!

Šťastný Nový rok 2021 a veľa zdravia želám!