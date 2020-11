Traja poslanci sa priznali, že sú s devätnásťkou v posteli

Je to škandál! Ale nie, vôbec nie. Neviete o ktorej devätnástke je reč? Ide o známu firmu. Najznámejšia devätnástka na svete, Covid -19.

Kedy je dievča najkrajšie? Keď má 1000 týždňov.

Je to vtip? Ale nie, je to pravda. Skúste vyrátať, o aké dievča ide, koľko má rokov! Viem sú medzi vami aj takí, ktorí to vyrátajú z hlavy.

Vyšlo vám, že je to dievča tesne po dospelosti, v rozpuku krásy. V tom veku chodia aj na súťaž krásy, Miss. Mnoho poslancov by sa pochválilo s takým šťastím(?) ležať v posteli s tisíc týždňovou, devätnásť ročnou misskou.

Prosím, ja nenarážam na B.K., ktorý je v posteli v tej istej nemocnici s misskou. Želám obom skoré uzdravenie!

Dosť ľudí je posteli s Covid 19 a to zase nie je veľká radosť, ale ako zaujímavé slovné spojenie a vtip to obstojí, pokiaľ ten človek má ľahký priebeh choroby a má chuť vtipkovať. Aj takým prajem rýchle uzdravenie a tí s ťažkým priebehom, predpokladám, blogy nečítajú, ale ak áno, ospravedlňujem sa.

Vy sa nad takýmito slovnými spojeniami nezamýšľajte, myslite pozitívne a dostaňte negatívny test!

Toto vám želám v hmlisté, nedeľné pozdné popoludnie pri čakaní na zhrnutie výsledkov plošného testovania.