Čo povedal pápež k spolužitiu osôb rovnakého pohlavia?

Pápež František sa vyjadril k spolužitiu osôb rovnakého pohlavia, ale nakoniec je to stratené v preklade a nie je úplne jasné, čo povedal a ako to myslel.

Stratené v preklade. Vyjadril sa súhlasne k ich spolužitiu, alebo nie, až taký moderný nie je? Možno myslel niečo medzi tými protipólmi. Je veľa vykladačov jeho slov a nevedia sa zhodnúť.

Vynechala som dva body, ktoré sa netýkajú tejto témy. Ani text, ktorý sa týka spolužitia osôb rovnakého pohlavia nechcem uverejňovať, len povedať o tej téme niečo.

Ja nechcem vykladať jeho slová, iba poukázať na to, že dobre urobil, lebo sa rozprúdila debata na tú tému, okolo problému, s ktorým si niektorí ľudia nevedia dať rady. A nielen to, ale ani rozmýšľať nad tým nechcú, už to sa im zdá nevhodné a hriešne.

Vezmime to po štatistickej stránke. Inakšie orientovaných ľudí je málo, 4% v celej súčasnej populácii. Čo to je, to je zanedbateľné číslo! Predtým som si myslela, že nech si žijú ako chcú, prečo sa s tým toľko zaoberá spoločnosť, prečo im nedajú pokoj, prečo sa okolo nich robí také halo.

Neskôr som si všimla, že veľké halo robia oni sami. Nerobili by to, keby im dali pokoj a mohli by žiť svoj život, keby sa nemuseli stále obraňovať a vysvetľovať, že oni si nevybrali inakosť, tak sa narodili. Nekúpili, neukradli a nedá sa to liečiť. Prečo ich niektorí tak nenávidia, prečo musia byť vylúčení zo spoločnosti a nesmú žiť rodinným životom? Rodičia sa za nich hanbia, zatajujú ich. Niekto si môže myslieť, že je to nákazlivé? Nie, to si snáď v dnešných časoch nikto nemyslí!

Okrem tých, ktorí to nechápu, je tu dosť veľký počet ľudí, ktorí ich chápu a majú pocit, že im treba pomôcť. Upozorňujú na nich a bojujú za nich. Pravdaže, za slabších, odsudzovaných a nepochopených chcú ľudia bojovať. Tak súhlasím, bojujme!

Myslím si, že tento problém sa vyrieši a ďalšej generácii sa bude zdať, čudné a smiešne, že to bol problém.

Spomeňme si, videli sme dokumentárne filmy, ako museli bojovať ženy za volebné právo žien! Napríklad tie najodvážnejšie, Američanky, verejnými demonštráciami vo veľkých amerických mestách. Tá myšlienka bola vtedy pre mnohých nehorázna. Ani niektoré ženy to nevedeli a nechceli pochopiť a muži už vôbec nie. Boli pohoršení. Smiali sa a hromžili, že hlúpe sliepky chcú rozhodovať o sebe a o budúcnosti svojich detí.