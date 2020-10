Vtipy o lekároch

Vtipy si vymýšľajú ľudia. Téma je zvyčajne zo života, lebo zákonite okrem vážnych vecí zažívame smiešne, absurdné, alebo aj také zážitky, že nedá sa nepodať to ďalej.

Dedinský lekár vyšetril staršieho pacienta a podľa výsledkov mu vychádzalo, že asi veľa pije. Opatrne, aby ho neurazil, sa ho opýta.

,,Vypijete si?"

,,Tak nie som proti! Čo ponúkate, pán doktor?"

Pán doktor, asi potrebujem nové okuliare!

Tak určite, lebo toto nie je očná ambulanci, ale mäsiareň!

Prečo ste ušli z operačnej sály, pýtajú sa pacienta, keď ho odchytia na úteku.

Lebo inštrumentálna sestra, ktorá podávala doktorovi skalpel, povedala, nebojte sa a nerobte paniku, je to iba operácia slepého čreva.

No a?

Lebo to nepovedala mne, pacientovi, ale chirurgovi!

V jednej dedine dostali peknú mladú novú lekárku. Vyšetrovala pacienta a postupne pacientov spoznávala.

Pán môj, nemáte dobrý krvný obraz. Čo zvyknete raňajkovať?

Praženicu z ôsmych vajec.

Čo obedujete?

Kapustnicu s údeným mäsom.

A na večeru?

Slaninu a klobásu.

A ako stojí váš cholesterol?

Ako kôl! s pýchou odpovedá pacient.

Do nemocnice na urgent privezú mladú pacientku, lebo odpadla. Po vyšetrení jej lekár hovorí:

Pani, mám pre vás dobrú správu!

Ja nie som pani, som slečna.

Aha... Tak to asi nebude pre vás dobrá správa...

Žiaľ, dieťa v maternici nie je v ideálnej pozícii, nemá dobrú polohu, hovorí gynekológ, mladej budúcej mamičke na kontrole.

Tak áno, bolo splodené na zadnom sedadla malého, nepohodlného auta. Naozaj to nebola dobrá pozícia.

Na dverách veterinárnej ambulancii je tabuľka s nápisom:

Prosíme, nerušte vyšetrovanie!

Sadni! Zostaň!

Chovateľ koní ide k zverolekárovi.

Pán doktor, môžete znova predpísať ten povzbudivý liek, ktorý ste dali pre môjho koňa?

Samozrejme! Ako sa volal ten liek?

Názov si nepamätám, ale mal príjemnú škoricovú chuť.

Dávno poznáte pán a doktora, pýta sa pacient pacienta v čakárni.

Áno.

Aj vy chodíte k nemu s maniakálnou depresiou?

Nie, ja chodím normálne autobusom.

V blázinci je nový lekár. Jeden z chovancov, sa mu snaží zaliečať.

Viete pán doktor, vás máme oveľa radšej, ako sme mali vášho predchodcu.

Skutočne? A prečo?

Ja ani neviem. Vy ste ako jeden z nás.

V psychiatrickej liečebni, predvolá primár pacienta.

Pán Kováč po posledných výsledkoch vyšetrenia sme sa rozhodli, prepustiť vás domov, lebo váš zdravotný stav sa upravil do normálu, tak ako sme očakávali.

No super, myslí si pacient. Včera som bol cisárska výsosť, Napoleón Bonaparte a od zajtra som obyčajný pán Kováč!

Pacient sebavedome vojde do ordinácie psychiatra, bez vyzvania sa usalaší na gauči, pohniezdi, sa nájde pohodlnú polohu a povie: ,,Môžeme začať!"

Lekár mu povie, aby teda začal pekne od začiatku.

Pacient rozprestrie ruky a veľmi dôstojne začne.

,,Na začiatku som stvoril nebo a zem..."

Príde pekná mladá pacientka k psychiatrovi.

Pán doktor, mám taký problém, že keď sa stretnem s lekárom, behom 20 minút sa ocitneme spolu v posteli. Potom celý týždeň mám neskutočné a neznesiteľné výčitky svedomia.

Lekár trochu rozpakoch sa opýta, či ju má liečiť zo závislosti od lekárov.

Ale to nie! Vyliečte ma z výčitiek svedomia!

Pán doktor, stalo sa mi niečo neuveriteľné! hovorí 80 ročný muž. Pohlavný život v našom manželstve dramaticky upadol.

Koľko trvá vaše manželstvo?

Bude to 60 rokov.

A kedy začal dramatický úpadok?

Prvý raz túto noc a druhý raz dnes ráno!

Pán doktor, manželka je tehotná čakáme svoje prvé dieťa. Preto sa obraciam na vás, aby ste mi dali nejaké inštrukcie ako môžem teraz plniť manželské povinnosti.

V prvom trimestri úplne normálne, tak ako doteraz, v druhom trimestri v pozícii psa a v tom poslednom, treťom, to bude v pozícii vlka.

V pozícii vlka? To nepoznám.

Sedíte pri diere a zavýjate!

V pôrodnici, tesne po pôrode vojde manžel a sestrička ho nechce vpustiť. Ja som sa len chcel opýtať, že ... koľko?

Šesť! odsekne sestrička a vyháňa ho preč, ale muž odpadne. Sestrička kričí, volá doktora, že rýchle!

Lekár zdesený pozerá na muža a pýta sa sestričky, že čo sa stalo, prečo muž odpadol?

Ale, ja som si myslela, pán doktor, že sa pýta koľko trval pôrod, tak som povedala že šesť a on si myslel, že porodila šesť detí a odpadol.

Odpadnutého manžela prebrali a doktor sa ho opýtal, čo vlastne chcel vedieť?

Že koľko dní bude žena ešte v pôrodnici, aby som stihol upratať po žúrke.

Mladý pacient sa sťažuje u lekára, že sa cíti zle, nemá energiu, nemôže jesť, ani spať, upadá do letargie.

Nežúrujte toľko!

Ja som nikdy nebol na žúre.

Ani inde nepite a nefajčite!

Nikdy som nepil a nefajčím.

Tak nesexujte toľko!

Pán doktor, ja som ešte nikdy...

Nikdy? Choďte do baru, objednajte si koňak, plaťte veľkou bankovkou a s prvou ženskou, ktorá sa na vás nalepí si užite! Váš problém na dlhší čas ustúpi.

Na pôrodnici z jednej pacientskej izby počuť plač. Lekár sa ide pozrieť, čo sa deje.

Prečo plačete mamička?

Pán doktor, ani na sálu som nedošla, porodila som vo výťahu!

Netrápte sa, aj horšie veci sa stávajú. Predvlani jedna porodila na parkovisku.

Viem, aj to som bola ja!

Na pôrodnici rozžiarený lekár hovorí rodičke, ktorá práve porodila:

Gratulujem mladá pani, porodili ste krásne zdravé dievča!

Ale pán doktor, na sone videli, že čakám chlapca, povedala rozhorčená mamička.

Do kelu, zase sa mi nepodarilo odstrihnúť pupočnú šnúru!

U očného lekára je jeden pacient, ktorý neverí, že on nevidí dobre. Manželka veľmi nástojila, preto tam neochotne šiel. Lekár ho volá pred tabuľku, určenú na vyšetrenie zraku. Na tabuli sú zaradom písmená

CVKPNWSCZ

Viete to prečítať?

Akože by som nevedel? Ja som v tej dedine aj bol!

Kúpeľný lekár si všimne pacienta, ktorý k nemu chodí do ordinácie, že si prosí prášok na spanie. On mu tie prášky aj dal teraz ho vidí pri bare. Chlapík sa veselo zabáva so ženami.

Prihovorí sa mu a opýta sa, či prášky na spanie nezaberajú?

Zaberajú, pán doktor, dobré prášky ste dali. Žena spí ako dudok!

Lekár oznámi pacientovi, že v jeho prípade je operácia nevyhnutná.

To ani za svet! Na operáciu nepôjdem, radšej zomriem!

Jedno nevylučuje druhé, ale až po operácii.

Starý sedliak umiera a prišla ho opatrovať vnučka z mesta. Silou mocou mu chce zavolať lekára.

Nevolaj, vnučka moja! My tu umierame radšej prirodzenou smrťou!