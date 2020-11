Vtipy o vlekároch

Odpusťte mi prosím, ale aj na nich muselo dôjsť! Ja zbieram vtipy a všetky vtipy boli o ženách. Teraz som tú poctu prenechala mužom, lekárom, vlekárom a tak. Niekedy sa to bez žien nezaobišlo a občas sa do vtipu votreli.

Motto: Sklerotik môže mať všetko, na čo si spomenie.

Josef Poláček

Chlapi, viete čo je nového? pýta sa vlekár.

Čo? pýtajú sa chlapi.

Už nebudú traja králi chodiť, ale len dvaja.

A to prečo?

Gašpara zavreli! do basy!

V dome mladého vlekára je párty. Jeden kamoš si s veľkým záujmom obzerá gong, zavesený na stojane.

Počuj, čo to je?

To sú hovoriace hodiny, Všímaj!

Buchne na gong a v zápätí sa ozve rev: Aký debil zase o druhej v noci búcha?

V nočnom autobuse chlapík veľmi nahlas sa vybavuje po telefóne s frajerkou. Maznavo jej rozpráva, že vypol vlek, skončila sa nočná lyžovačka, už ide domov, aby vyčkala. Nemohol skorej odísť, ale teraz by najradšej naháňal čas, veľmi po nej túži, a rozpráva jej čo bude s ňou robiť, ale autobus ide pomaly, všade zastavuje... a celý autobus otrávene počúva.

Všetci prevracajú oči a jedna žena sa nakloní k mobilu a sexi hlasom povie: Drahý, nechaj už ten mobil, vráť sa do postele, pritúliť sa ku mne!

Malý Janko vidí, ako ocko pobozkal susedu na lyžovačke pri vleku. V tej chvíli mu bolo jasné, akej farby bicykel mu musí ocko kúpiť, aby mu oslabil pamäť!

AKCIA! Ponuka iba príležitostným rybárom!

Ak zaplatíte 800 eur, prídeme vás zatknúť policajným autom so zapnutou sirénou a prepustíme vás o štyri dni. V cene je kemping, rybárske náčinie, šaty na prezlečenie, jedlo, pivo, policajná uniforma a auto s húkačkou.

V predajni chovateľských potrieb

Pane, ak chcete kúpiť, nejaké zviera, tak tento papagáj po týždni bude dokonale vedieť napodobňovať celú vašu rodinu. Bude hovoriť hlasom vašej manželky, použije jej slová, slovné spojenia, celé vety...

Otrávený vlekár ju preruší: Dajte mi rybku!

Jano, povedz synovi, aby sa s tou hlupaňou neoženil, hovorí kamarát vlekárovi.

Nič mu nepoviem! Mňa vtedy, keď som sa išiel ženiť, upozornil niekto?

Vojto, vezmi si ma za ženu! Veď ty bezo mňa nevieš žiť, veľmi emotívne povie taká mladá vlekárovi

Nonono! A čo si ty, pivo, že neviem bez teba žiť?

Kedy som bol najšťastnejší, rozmýšľa chlap kým spúšťa vlek

Keď som sa zobudil v detskej postieľke, mama si ma s láskou zdvihla a ja som si uvedomí, že do práce pôjdem až o dvadsať rokov!

Starý otec, ktorý celý život pracoval pri vleku a mal veľké životné skúsenosti, raz povedal, že on od prvej chvíle vedel, že Titanic sa potopí. Aj to hovoril, každému to chcel povedať, ale nikto ho nepočúval. Potom už reval z cele sily, že potopí sa, potopí sa, ale nič sa nedalo robiť, vyhodili ho z kina.

Kaderníčka ostrihala chlapa s dlhými vlasmi a, spravila moderný mladícky, veľmi krátky strih a ponad jeho hlavu sa pozerá na neho v zrkadle, ako sedí v kresle s čerstvo ostrihanými vlasmi.

,,Tak čo? Dobre?" pýta sa ho povzbudivo.

,,Nie, nie je dobre! Nalepte mi vlasy naspäť, chcel som iba trošku pristrihnúť!" rozľútostí sa vlekár.

Veľmi si pekná, osloví chlap pri vleku mladú babu. Kočka, môžem ťa pozvať na kávu, dajme tomu zajtra?

Zajtra sa vydávam!

Dobre, tak pozajtra?

Tak si predstavte! Vlekárovi ukradli auto aj s manželkou. A aby toho nebolo málo, na druhý deň mu manželku našli a vrátili domov!

Všetci mu hovorili, že by už konečne, aj on mal začať chodiť do fitka. Celý deň stojí pri vleku a svaly mu chátrajú! .Tak išiel. Toto je bilancia:

bežecký pás, 30 min.

rotoped, 25 min.

v bezvedomí 15 min.

na ARE 3 dni

Nebola to dobrá rada!

Láska na diaľku

Si v práci, stojíš pri vleku, gauč je doma a víno v supermarkete

V našej dedine niekto vyhral na tombole ročné predplatné. Bola to veľká senzácia, ale potom im vlekár Dežko so slzami v očiach vysvetľoval:

,,Áno, vyhral som ročné predplatné, ale ja vlekár, čo ma celý deň zimné slnko opaľuje dočierna a ešte som aj čierny Róm, som to predplatné vyhral do solária."

Mladí sa dohadujú kam pôjdu na dovolenku. Starký, ktorý má 95 rokov, v mladosti bol vlekárom a veľa toho zažil, odporúča ísť do Moskvy. On tam bol a dali im šampanské Moskosvkoje igrístoje, potom každý deň im nosil na stôl kaviár. Nič lepšie v živote nezažil.

Mladí prijali dobrú radu, išli s cestovnou kanceláriou do Moskvy. Po dvoch týždňoch sa vrátili sklamaní, že šampanské a kaviár im nedávali a aj za pohár vody navyše museli zaplatiť.

Starký ty si bol s akou cestovnou kanceláriou?

Ja som nebol s kanceláriou, ja som tam bol s Wermachtom!

Vlekár hovorí že na ich lyžiarskom stredisku, bola veľká skupina Nemcov a dodržiavali disciplínu. Netlačili sa, nepredbiehali, nešli tam kam sa nesmie. Podľa jeho názoru nemuseli v Berlíne postaviť múr medzi východnou a západnou časťou mesta. Stačilo tam dať tabuľku: VSTUP ZAKÁZANÝ!

Každý deň nastúpi do autobusu vysoký, statný chlap a vyhlási, že on je vlekár a nemusí platiť.

Vodiča to dosť štve, ale neodváži sa mu odporovať, Ale keď to tak ide už druhý týždeň, rozhodne sa chodiť do posilovne, že si vycvičí telo a a dá chlapovi po pysku. Chodí dva mesiace a má pocit, že je dostatočne svalnatý a že teraz to chlapovi vytmaví.

Statný chlap nastúpi, povie svoje tradičné, že on je vlekár a nemusí platiť. Pohne sa dozadu, ale vodič sa postaví, napne svaly a opýta sa veľmi nahlas.Vy prečo nemusíte platiť?

Ja mám predplatenú preukážku na autobus!

Mladý vlekár sa rád pozhovára pri vleku a s jedným doktorom sú už dobrí známi, už sa zdravia. Mladý mu hovorí, že jeho úbohá setra je už dva roky v nemocnici.

Veľmi ju ľutujem! Dva roky? A čo? Pľúca?

Nie:

Srdce?

Nie. Ona je sestrička!

Rozvedený vlekár vidí, že k vleku ide jeho bývalá manželka. Prepadnú ho spomienky, vidí, aká je stále pekná a sexi.

Ahoj! pozdraví sa jej, zvodne sa usmeje a opýta sa jej, či ju po lyžovačke môže počkať. Ona nereaguje, tak sa jej opýta, či na neho niekedy ešte myslí.

Ano, povie zadumane. Myslím na teba, keď klepem rezne!

Pra predok vlekára v Mezopotámii vynašiel koleso, ktoré sa sa teraz kotúľa po oceľovom lane a ťahá vlek. Vtedy vlek nemali, lebo nepoznali koleso. Preto ho vymyslel a chcel si ho dať patentovať. Zahlásil sa ku kráľovi a išiel. Menší prototyp kolesa niesol na tácke. Tam ho už čakali zvedavci.

Kráľ sa pozrel na koleso a celkom sa mu pozdávalo.

,,Načo by to bolo dobré, neviem si predstaviť," opýtal sa kráľ.

Všetci stáli, rozmýšľali a boli smutní, že taká pekná vec a nevedia vymyslieť, na čo by bola dobrá.

Vtom mal vynálezca nápad.

,,Pizza?" povedal a tvár sa mu rozjasnila.

,,Pizza!" povedal dav jednohlasne a s nadšením.

,,Dobre, tak ja to dám urobiť!" povedal kráľ.