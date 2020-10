OĽANO má krídlo? Vraj konzervatívne

Že OĽANO má krídlo. Pred voľbami vraj nemali ani členskú základňu. Teraz niečo majú, ale že by krídlo?

Existuje konzervatívne krídlo 0ĽAN0. Naozaj, alebo to len ľudia vravia? Vravia, neseriózne ohovárajú.

Krídlo v nejakom zmysle. Krídlo nadnáša, dvíha zo zeme umožňuje let. Konzervatívne krídlo to nemôže robiť, konzervatívci by nedovolili letieť. Kozervatívne je držať sa pri zemi, alebo na zemi, tak ako to ľudia vždy robili. Žiadne novoty sa nepripúšťajú. Odporúčajú žiť po starom.

Napríklad jeden ich poslanec vo svojom prejave, keď sa snažili pretlačiť POTRATOVÝ ZÁKON hovoril o tom, že predtým ženy mali desať detí a robili na poli. Neviem kde to bolo, ale ja vravím, že to nie je pravda. Ani pred sto rokmi nemali toľko detí. A tí čo mali veľa detí, nemali polia a všetci hladovali.

Mám rada staré príbehy, aj takéto o deťoch a ženách. Vždy som ich rada počúvala od žien, ktoré si staré príbehy pamätali. Ako dieťa som chodila so starou mamou cez prázdniny do vinice a dlhú cestu sme prerušili v jednej osade.

Nebola to rómska osada, bolo tam zo desať domov. Domáci pracovali na svojich poliach, pestovali zeleninu a dyne. Úrodu priebežne predávali na trhu v mestečku, aj tak boli chudobní. Ak sme sa tam zastavili, alebo ukryli pred dážďom, zbehli sa ženy, boli srdečné, ponúkli nás čerstvou vodou a rozprávali príbehy. Súčasné, ale aj zo starých čias.

Desať detí si nikto nepamätal.

Rozprávali síce o jednej mnohopočetnej rodine, ale nie veľmi pozitívne. Boli to kočovní Rómovia na krytom voze a na jedno leto zaparkovali pod kopcom, kde boli vinice a v blízkosti osady, ich domov a polí. Tam sa dalo vždy nájsť niečo pod zub, či ovocie, či hraboše, ktoré sa dali upiecť. Nikto nevie koľko tá zložitá rodina mala detí, ale na poli nerobili. Jasné, nevlastnili polia a nemohli sa ani zamestnať za mzdu, okopávať repu, lebo to nevedeli robiť.

Mladé ženy sa snažili získať niečo na jedenie, veľmi sa im nedarilo, deti behali holé. Muži žiadni neboli a stará mať, ktorá naozaj nebola stará, iba v mladom veku začala rodiť, takže bola možno aj prababka chodila po žobraní.

Boli pre našincov odstrašujúci príklad, kvôli veľkému počtu detí, kvôli neskutočnej chudobe v akej žili. Hovorilo sa o nich aj po takom dlhom čase, keď si to poriadne nikto nepamätal, z tej doby už nikto nežil. Ale ich hrozné podmienky sa uchovali v povedomí. To, že matka rodu, si nebola istá, ktorá z mladých žien je dcéra, ktorá nevesta. Mená malých detí s holým zadkom. nevedela, nikde neboli zapísané do matriky a neoslovovali ich menom, iba ,,Hej, more!"

Len to vedela, že muži z rodiny, chodia po svete, snažia sa zarobiť, aby občas sa najedli a doniesli niečo ženám a deťom, ak sa im podarí stretnúť sa. Neviem ako vedeli, kde je rodina, lebo každé leto vraj zaparkoval tam, kde ich ešte nepoznali.

Jednoducho boli odstrašujúci príklad, že treba mať toľko detí, koľko dokážu slušne uživiť a vychovať.

Nemyslím si, že poslanec OĽANO mal na mysli takýto život a chce, aby sme sa k tomu vrátili, iba nesprávne argumentoval. Mať desať detí a žiť v chudobe. Pri desiatich deťoch je chudoba istá, nikto nezarobí také peniaze, aby toľko detí nasýtil. Poznám iba jedného, ale o ňom nechcem polemizovať, on s tým snáď nesúvisí, nie on vyšiel so zákazom potratov. Ale nejde len o ekonomické veci, deti treba v dnešnom zložitom svete vychovávať, dobre poznať, mať ich rád a byť s nimi, odštartovať ich budúcnosť, dať ich do dobrých škôl..

Poslanci by mali vytvárať podmienky pre dobrý život, aby všetky ženy mali lepšie podmienky pre svoje rodiny. To by bol zákon na podporu žien. Toto treba presadiť a urobiť!