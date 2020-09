Začala kampaň proti Matovičovi? Pridáme sa?

Pridáme! Zatiaľ nevieme na ktorú stranu sa pridáme, či za Matoviča, či proti nemu. Nie je to jednoduché, to si treba zvážiť!

Zvážiť, porozmýšľať!

Niektorí ľudia nemusia rozmýšľať dávno vedia, či sú za alebo proti. Pravdaže, sú aj takí, ktorí sú zásadne proti každému a všetkému, sú tak založení, ale teraz som nemyslela takých. Rozmýšľam o ňom, o Igorovi Matovičovi. Nepozdáva sa vám, iné ste očakávali, verili ste, že sa zmení na štátnika. Aj také sa už možno niekedy stalo.

Predtým som kategoricky odmietla takéto myšlienky, veď ja som ho nevolila, tak čo ma je po tom.

Tak je, ale darmo hlavu strkám do piesku, skutočnosť treba prijať. Zvolili sme si ho, to je jedno kto. Zvolil národ, je zvolený, legitímny predseda vlády, premiér, náš premiér.

Nie sme spokojní? Čo ja viem! Nie je zlý. Mali sme niekedy lepšieho premiéra? Vážne? Myslíte jeho? Hm. Tak prečo sme ho dávno pustili k vode? Lebo ľudia majú premenlivé nálady. Nebolo dosť ľudí, ktorí by ho volili.

Na nové voľby nemá štát peniaze, nechceme zbytočne minúť zase milión, alebo koľko stáli voľby. Načo, zase zvolíme toho nesprávneho, nebudeme spokojní a ďalší milión bude fuč!

Nedá sa to zmeniť, iba prijať skutočnosť, prežiť koronavírus a pracovať na tom, aby sa následky pandémie nepodpísali pod všetko, čo poznáme, čím žijeme a o čo nechcem prísť. Lebo je to vážne a ide do tuhého.

Pýtate sa, ako to spravíme?

To keby niekto vedel, nech sa prihlási u súdruha... Žinčicu. Alebo aj u niekoho iného! Rozdávajte rozumy, nápady, dobré myšlienky! Napríklad aj na blogu.