Čím inšpirujú umelcov ženy... smutný pohľad, zvodné holé telo

Smutný pohľad spolu so zvodným ženským telom vyvolá u niektorých mužov súcit, ľútosť, ochotu pomôcť, až po záchranu života, lebo je zraniteľná.

Francois Boucher Zrodenie Venuše, olej na plátne (foto E.G.)

Francois Boucher 1703 - 177

Bol maliarom na francúzskom kráľovskom dvore. Nádherný svet mytologických postáv mu bol zámienkou pre maľbu zvodných ženských aktov. S pôžitkom zobrazoval jemnú ženskú pleť a telo, ktoré poteší každého, kto sa chce pozrieť. Krásne ženy smel maľovať pre francúzskeho kráľa.

V tých časoch maľované akty žien vôbec neboli lákavou témou pre talianskych, ani pre anglických maliarov. Neboli vlastne ani povolené. V Taliansku z náboženských dôvodov a v severských krajinách z dôvodu puritánskeho zmýšľania.

Na obraze Zrodenie Venuše, podľa antického mýtu sa práve zrodila mladá a krásna Venuša z morskej peny. Bohyňa lásky a krásy sa vznáša na vlnách nepokojného mora. Amorkovia sa tiež zmietajú na vlnách, pritom jej pomáhajú udržať sa na vode a byť cez všetky komplikácie, čo je pripravilo more nebezpečne krásna. Naozaj je krásna, na tvári má nežný rumenec, na perách úsmev, ale pohľad má smutný, oči sklopené. Ešte nevie, že o nej budú básnici písať básne, speváci spievať piesne a pre jej jediný pohľad sa rozpútajú vášne, vyvolá vojna.

*****

Zrodenie Venuše, detail (foto E.G.)

*****

Žena v čepci, reliéf, drevo (foto E. G.)

Žena má sklopené oči, smutný výraz, evokuje žiaľ, smútok. Na hlave má čepiec, možno partu, alebo šatku. Všetko to je súčasť ľudového odevu, patrí do folklóru. Aj ozdoba vyrytá okolo hlavy a na rukáve pripomína jednoduchú ľudovú výšivku. Nedá sa pripísať k niektorému územiu, neviem odkiaľ pochádza a celok je predsa veľmi príťažlivý. Raz to kúpil manžel od neznámeho ľudového umelca, bol unesený tým, ako dokázal vyjadriť smútok.

Reliéf je je z dreva, ktoré je morené na tmavo hnedo, prírodným moridlom. Modrastý tieň okolo hlavy sa vytvoril iba na fotografii, nechcený efekt, ale nevyzerá zle.

*****

Picasso, Nahá žena v kresle (foto E.G.)

Pablo Picasso 1881 - 1973

Španielsky maliar, sochár, grafik, ilustrátor, významný, najslávnejší umelec 20. storočia.

Bol synom učiteľa kreslenie na umeleckej škole, už v detstve bol výrazný talent, ale z umeleckej školy utiekol. Mal 19 rokov a odišiel do Paríža, Mekky umenia. Ostal vo Francúzsku celý život, neskôr, keď bol uznávaný a bohatý si dal postaviť dom v Maugins pri Canes.

Za svoj dlhý a extrémne tvorivý život vytvoril veľké množstvo umeleckých diel. S ľahkosťou prechádzal umeleckými štýlmi, menil odvetvia umenia a hovoril, že nerobí to preto, že hľadá, ale do života mu samé vchádzajú nové, zaujímavé veci a nachádzal nové a nové cesty umeleckého vyjadrenia. Pracoval v rýchlom, divokom tempe celý život a tvoril až do posledných chvíľ. Zomrel 91 ročný. Jeho hnacím motorom bola vášeň k ženám.

Odborníci rozdelili jeho tvorbu na obdobia, modré, ružové, africké a bol otcom kubizmu spolu s maliarom Braqueom. Ako prešiel od afrického obdobia ku kubizmu sa dá sledovať na obraze Slečny z Avignonu. Zobrazil prostitútky vo verejnom dome. Sú holé a každá je iným štýlom namaľovaná. Slečny z kraja sú takmer realistické, ďalšia tvár je ako ako africká maska a posledná je poskladaná z rôznych uhlov pohľadu, ako to potom maľoval v štýle kubizmu.

Jeho najznámejší, najslávnejší a rozmerovo najväčší obraz je Guernica. 7,7 metrov dlhé plátno namaľoval na objednávku španielskej republikánskej vlády na francúzsku výstavu. Námet mu nezadali. Vtedy fašistické Nemecko bombardovalo malé španielske mesto Guernicu, preto zobrazené veľké utrpenie baskický básnik, jeho kamarát nazval podľa zničeného mesta v Baskickom Španielsku Guernica. Hrdý býk, je symbol Španielska a názov sa ujal.

Ak chceli od Picassa vysvetlenie, nevyjadroval sa k tomu, povedal iba, to je býk, to je kôň. Podľa najnovšieho výkladu obraz nie je o vojne, ale o Picassovi, o jeho živote a ľuďoch, ktorí boli súčasťou jeho života.

Tento výklad podal teraz odborník, ktorý štúdiu obrazu venoval 14 rokov a napísal o obraze knihu. Tvrdí, že nebude to o vojne, on sa so zárukou nezaujímal o politiku. Ale o utrpení je to úplne jasne.

Hrdý býk je maliar sám a kôň, ktorý zakláňa hlavu a v bolestiach, alebo v zlosti cerí zuby je manželka Oľga Chochlovová, ktorá sa s ním nechcela rozviesť, aby sa mohol znova oženiť. Mŕtve dieťa v rukách plačúcej matky vľavo na obraze je jeho prvé nemanželské dieťa a milenka Marie-Thérése. Ďalšie postavy a symboly sú vysvetľované rôzne. Krásna žena na spodku obrazu, sa plazí veľkými nohami a nad ňou letí iná krásna žena a ponad hlavu vystiera ruku so sviečkou. Za ňou je plačúci trpiaci muž, a na ľavom dolnom kraji obrazu vpredu leží mŕtvy muž.

Mnoho umelcov v rôznych odvetviach umenia dajú zo seba veľké city, ktoré prežívajú a až odborníci na umenie dajú správny výklad, čo divák, alebo poslucháč môže v diele nájsť.

Na obraze Nahá žena v kresle je jeho milenka Marie Thérése Walter. Spoznal ju 17 ročnú a hoci bol ženatý a mal malého synka Paula, si ju chcel zobrať, ale manželka, baletka Olga Chochlovová nesúhlasila s rozvodom. S Marie-Thérése mal dcérku Mayu, ale v tom čase sa už stretával s novou láskou, Dorou Maarovou.

Po nej mal ďalšie. Ženy o neho bojovali, hoci on sa k nim správal drsne až surovo. Stretával sa súčasne s viacerými. Jeho milenky sú známe a zachytené na nesčíselných obrazoch. Mal 2 manželky a 4 deti s tromi ženami, ktoré sa stali známe z jeho obrazov. Ostatné boli nepriznané bez mena, ale zachované na obrazoch. Dve spáchali po jeho smrti samovraždu. Dcéra Paloma bola spoločensky aktívna a veľmi známa v módnom biznise.

Posledná manželka, Jacqueline, bola od neho o 46 rokov mladšia. Príkladne sa o neho starala, nepúšťala k nemu ani jeho deti, hoci on ich mal veľmi rád, keď boli malé. Hrávali sa u neho v ateliéri a on ich maľoval. Nakoniec ho pochovala, ale na pohreb nepustila nikoho z rodiny. O jeho obrovské dedičstvo dlho bojovali aj na súde.

Niektoré jeho obrazy boli dosť provokatívne a známy je Picassov výrok, že umenie nie je cudné.

*****