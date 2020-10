Čím inšpirujú umelcov ženy... ruky a telo

Ľudské ruky, to je fenomén. Ruky devy, jemné, mäkké, lákajú dotknúť sa a silné ruky, ktoré tvoria a vytvorili obdivuhodné telo.

Slávne ruky (foto E.G.)

Leonardo da Vinci 1452 - 1519

Mona Lisa, olejomaľba Louvre Paríž, Francúzsko

Denne stoja ľudia v rade, aby mohli zhliadnuť úsmev Mony Lisy. Jej úsmev je slávny, krotké oči, ale tak isto ruky preložené pred sebou na lone si pamätá dosť veľa ľudí. Vyjadrujú pokoj a pohodu. Majster Leonardo vytvoril nezabudnuteľný obraz.

*****

Ruky namaľované hennou na indickej svadbe (Eva Gallová)

Aj v súčasnosti si niektoré dievčatá zo zábavy pomaľujú ruku hennou..

*****

Dagmar Mezricky Česká freska, detail, litografia (foto E.G.)

Dagmar Mezricky, rakúska umelkyňa českého pôvodu.

Venuje sa grafickej technike, litografii, ktorá je na prevedenie fyzicky náročná. Tvorí viacfarebnú litografiu veľkých rozmerov, prepracovanú, s dokonalými detailmi. Ľudské telá, ktoré vytvára, pripomínajú sochy geniálneho sochára Michelangela. Telo je v pohybe, každý sval je dokonale tieňovaný. Jej práce sú pôsobivé a umelecky veľmi cenné. Svoje diela má v galériách na celom svete.

Česká freska bola vystavovaná v r. 2012. Celé dielo je zaujímavé, ale upútajú aj ruky dvoch žien a zvýrazňujú tajomnosť deja.

*****

Michelangelo Stvorenie Adama, detail (foto E.G.)

Michelangelo Buonarroti 1475 - 1564

Taliansky renesančný sochár maliar, architekt a básnik. Prežil dlhý plodný život a vytvoril veľa slávnych diel.

Najznámejšia zo sochárskych prác je socha Dávida.

Z maliarskych diel najväčšej slávy sa dostalo rozsiahlej výzdobe Sixtínskej kaplnky. Stvorenie sveta a Posledný súd, namaľované rukou majstra, si pozrelo veľa návštevníkov Sixtínskej kaplnky v Ríme. Často reprodukovaným dielom je stvorenie Adama, s dôrazom detailu rúk.

Boh namaľovaný na stenu kaplnky sa málo podobá na predstavu podľa kresťanskej Biblie. Tento Boh, má veľké, ťažké telo, ako zobrazovali antického hlavného boha. Leží na oblaku a nesú ho anjeli, ale majú čo robiť, aby to zvládli.

Človek, práve vymodelovaný z hliny na boží obraz, leží na zemi. Dobre odvedená práca, mužské telo je krásne, mladý svalovec je zatiaľ bez duše. Oči zahmlené o chvíľu zasvietia.

Svalnaté ruky zatiaľ nemajú silu, musia byť podopreté kolenom, prsty visia. Mužská ozdoba mäkko leží na stehne a my sme svedkovia výjavu, keď sa mocná ruka božského sochára s vystretým ukazovákom dotkne ruky Adama.

Je to okamih, keď preskočí z ruky Boha do muža z hliny božská iskra a stvorený je človek. Adam ožije. Má božský pôvod, dostal ho do vienka a jeho úloha je nájsť spôsob, ako to využije. Bude žiť ušetrený všetkých starostí v rajskej záhrade, alebo bude mať inú, vzrušujúcejšiu úlohu.

Vlastne o tom rozhodne, podľa Biblie, náhoda. Dostane partnerku a pred nimi sa vyskytne zvláštna ponuka, ochutnať ovocie zo stromu poznania.Tomu sa nedá odolať! Pritom vie, že za to príde trest. Je to zlomová udalosť, koniec dní v raji a musí sa podriadiť. Už nerozhoduje o svojom osude. Na neho je kladená veľká ťarcha zaľudniť svet. Adam sa na tú úlohu podujme a ide mu to dobre. Dnes je na planéte Zem takmer 8 miliárd ľudí.

Michelangelo Stvorenie Adama Sixtínska kaplnka v Ríme (foto E.G.)

*****

Auguste Rodin Ruky socha (foto E.G.)

Auguste Rodin 1840 - 1917

Významný francúzska sochár, patrí už do modernej doby. Jeho najznámejšia socha je Mysliteľ, kde myšlienku vyjadril zobrazením tela. Tieto dve ruky sú samostatným súsoším.

*****

Ruka, študentská práca (foto E.G.)

Šúdia ruky, kresba ceruzou. Neviem presne, kto kreslil túto ruku, ale je dobre nakreslená a tieňovanie je ako z veľkej knihy.

*****