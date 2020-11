Čím inšpirujú umelcov ženy... zmyselnosť, dráždivé pôzy

Zmyselnosť priťahuje nielen umelcov, o dráždivým pózach ani nehovoriac. Na obraze áno, môže byť, ale v bežnom živote je to neštandardné.

Diego Velazquez Venušina toaleta, olejomaľba (foto E.G.)

Diego Velazques 1599 - 1660

Španielsky barokový maliar. Sprevádzala ho legenda, že pochádzal zo slávneho kráľovského rodu Da Silva, kráľa mesta Alba Longa. Rodičia ho dali 11 ročného do uznávanej maliarskej školy v Seville. Stretol tam slávne osobnosti a oženil sa s majstrovou dcérou.

Keď mal 24 rokov povolali ho namaľovať mladého kráľa. Osvedčil sa a stal sa dvorným maliarom. Vytvoril množstvo portrétov kráľovskej rodiny a stal sa rytierom Rádu sv. Jakuba.

Venušina toaleta je obraz v uvoľnenej atmosfére, iný ako sú upnuté obrazy kráľovskej rodiny.

*****

Henry Matisse Kľačiaca žena, skizza (foto E.G.)

Henry Matisse 1869 - 1854 bol francúzsky maliar, začiatkom 20.stor. patril k umeleckej skupine fauvistov, ktorí odvážnymi odtieňmi živých farieb a ťahmi štetca vytvárali diela, ktoré boli nápadné a vnútili sa do pozornosti. Nazvali ich ,,diví" (fauve).

Toto dielo nemá ani farby, ani ťahy štetca, je to rýchly náčrt ženskej postavy, ale póza je nápadná a rýchla kresba vytvorila zmyselnú ženskú postavu.

*****

Amedeo Modigliani Ležiaca nahá žena (foto E.G.)

Amedeo Modigliani 1884 - 1920

Taliansky maliar, žil v Paríži a tvorbou sa výrazne odlišoval od ostatných spolupútnikov, ktorí žili v tom istom čase ako on v hrozných podmienkach. Celý čas bol chorý na pľúcnu tuberkulózu, pijan absintu, ktoré vyvolávalo rôzne poruchy, ale prevažná väčšina vtedajších umelcov, tomu holdovala. On užíval aj drogy a to bolo tiež rozšírené v bohémskej komunite. Prežil krátky turbulentný život a najradšej maľoval svoje milenky. Teraz majú jeho obrazy veľkú cenu, hoci on trel biedu. Jedinú výstavu ktorú mal chcel policajt zatvoriť, že na obrazoch sú holé ženy.