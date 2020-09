Koľko zaplatí štát Kočnerovi, že musel byť vo väzení?

Lebo ak je oslobodený, tak je nevinný. Ak nevinného držali vo väzení, musí ho štát odškodniť, taký je zákon.

Ak je taký zákon, musí byť odškodnený a dostať peniaze.

V štáte, kde sa ctí zákon, neprávom väzneného odškodnia podľa toho, akú má spoločenskú cenu, aké je jeho postavenie v spoločnosti. Tiež podľa toho, koľko sa odváži zapýtať si prostredníctvom svojho obhajcu. On je známy v spoločnosti svojou odvahou a konbinačnými schopnosťami.

Je známy na Slovensku, teraz možno aj vo svete, ak sa dozvedeli z médií, ako celé Slovensko sledovalo súdny proces, na ktorom sa predpokladalo, že bude odsúdený na dvadsaťpäť rokov za svoje činy. Teraz sa dá povedať, že je svetoznámy človek, bude musieť byť dobre odškodnený, štát sa musí pripraviť.

Mali sme už taký prípad na Slovensku?

Mali!

Viď Lexa!

Lexa mal ísť do väzenia, ale ušiel do daňového raja.

Bol Lexa odškodnený? To neviem, ale vtedy sa dosť hovorilo, že Lexa aj na tom zarobil, že bol vo väzení. Čítala som, že si po neho polícia išla na helikoptére do daňového raja. Podarilo sa, našli ho lapili a víťazne ho viezli do väzenia. Všetci jasali, televízia dávala pôsobivé zábery. Dávali všetko.

Potom v telke ukazovali ako on s víťazným, širokým úsmevom odchádza nevinný zo súdu.

To je všetko!