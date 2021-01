Čím inšpirujú ženy...krk ako žirafa, vlasy zo zlata (Jack Sparow - pirát z Karibiku)

Ženy sa líšia stavbou tela od mužov. Odlišujú sa aj tvarom hrdla. Ženská labutia šija umelcov inšpiruje, ale Jack Sparow to nazval krk ako žirafa, čo neznie veľmi poeticky.

Amedeo Modigliani, Lunia Czechowska

Maliar Amedeo Modigliani maľoval ženy také, aké ich chcel vidieť. Väčšinou im namaľoval krásne pretiahnutý labutí krk. Boli to prevažne ženy, ktoré sa pohybovali v oblasti výtvarného umenia, modelky, maliarky, novinárky, ktoré sa venovali výtvarnému umeniu a on sa do nich zamiloval. Na jeho maľbách mali spoločný znak, temné oči v ktorých ste nenašli zreničku a dlhý krk...

Krk ako žirafa, vlasy zo zlata, o takej žene sníval kapitán Jack Sparrow, pirát z Karibiku, v obľúbenom dobrodružnom filme.

(foto E.G.)

Leonardo da Vinci, Dáma s hranostajom, detail r. 1490

Obraz Dáma s hranostajom namaľoval Leonardo da Vinci na objednávku milánskeho vojvodu Lodovica Sforzu, prezývaný il Moro, Murín. Chcel mať zobrazenú svoju favoritku Ceciliu Gallerani, najznámejšiu z jeho mileniek v kráľovskom plášti s hermelínom, teda hranostajom. Lenoardo ju zobrazil so zvieratkom hranostajom, pretože Lodovico sa medzitým rozhodol oženiť s vysoko postavenou, bohatou nevestou, pätnásťročnou princeznou Beatrice d´Este. Ich sobáš sa črtal po dlhom rokovaní a bolo nežiadúce, dávať priame indície, v akom vzťahu je s dámou na obraze, že je jeho kráľovnou.

Ona sa tiež mala vydávať, bola z bohatej patricijskej rodiny a bol tam predpoklad, že v čase, keď ju maľoval, bola tehotná, čakala Lodovicovho syna, ktorého on po rokoch uznal za svojho. V čase keď jej tehotenstvo nesmelo vyjsť najavo, hranostaj zakrýval malé bruško.

Na detaile obrazu vidíme jej mladú, nežnú tvár. Náznak úsmevu a štíhly dievčenský krk jej dodávajú zvláštny pôvab.

Leonardo da Vinci, 1452 - 1519, bol nemanželský syn mladého právnika z dediny Vinci v Taliansku a mladej dedinčanky. Žil v otcovom dome a dal ho vyučiť za maliara. Stal sa z neho najslávnejší renesančný umelec, maliar, sochár, architekt, hudobník a vynálezca. Internetový prehliadač ho uznal a vyhlásil za univerzálneho génia.

Jeho najslávnejšie dielo je freska v prefektári kostola Santa Maria della Grazie v Miláne, 4 metre vysoké a široké 8 metrov. Známy je pod názvom ,,Posledná večera". Druhý najslávnejší obraz je vo Francúzsku v parížskom Louvri, neveľká olejomaľba Mona Lisa, ktorú obliehajú davy obdivovateľov, aby mohli uvidieť jej tajomný úsmev.

Ďalšie umelecké dielo s labuťou šijou sa vynorilo z hlbokej egyptskej minulosti a v piesku púšte objavili hlavu krásavice.

(foto E.G.)

Egyptská busta kráľovnej Nefertiti je vysoká 50 cm.

Bola kráľovná, prvá manželka Achnatona, faraóna 18. dynastie. Jej meno znamená ,,krásavica, ktorá prichádza". Každý kto ju videl bol uchvátený jej neobyčajne jemnými rysmi, aristokraticky oduševneným výrazom tváre a tajomným úsmevom. Jej rysy by pristali aj súčasnej, dnes žijúcej krásavici. Preto je veľa odborníkov na egyptské umenie, ktorí neveria v pravosť sochy.

Jej bustu vykopali v Tell el-Amarne nemeckí archeológovia a Ludwig Borchart ju doviezol do Európy. Dňa 6. novembra 1912 prezentoval bustu na výstave v Berlíne. Odvtedy je hlavnou atrakciou Egyptského múzea v Berlíne. Krehkú krásku z Amarny presťahovali pred pár rokmi do Nového múzea na Múzejnom ostrove. Tam pozerá do diaľky, ako očitý svedok nekonečnej rieky času.

Ukážem ešte jednu krásku so štíhlym krkom. Je to Dáma v klobúku, vytvorila som ju výtvarnou technikou intarzia, rozmery 26 cm X 17 cm..

Z tenkej drevenej dýhy rôznych odtieňov dreva sa poskladá obraz. Poskladaná dýha sa lepí glejom na drevenú dosku a je potrebné zaťažiť plochu. Po zaschnutí treba upraviť jemným brúsnym papierom a nalakovať priesvitným lakom na drevo.

K tejto technike som sa dostala keď som učila na ZUŠ a so žiakmi som bola na exkurzii v drevárskej výrobnej dielni. Vyrábali tam podľa starožitného vzoru nábytok s intarziou. Dali nám nevyužité kúsky drevených dýh a žiaci si spravili menšie dielka. Mali radosť z vydarených malých výtvarných prác a spoznali výtvarnú techniku intarzie, ktorá sa najviac využívala v barokovom nábytkárstve. Bývala to ozdoba na dverách skríň, alebo na ploche stola.

Ja som vytvorila portrét neznámej dámy v klobúku.

Dáma v klobúku, intarzia (Eva Gallová)

