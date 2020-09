Kočner odíde oslobodený, občania toto je pravda?

Po všetkých špinavých kauzách môže súd vyhlásiť, že poprava dvoch mladých ľudí sa nedá vyšetriť a dokázať a obvinený je oslobodený?

Čo sa ešte musí stať, aby sudcovia jasne uvideli, čo dokázal manipulátor a kam jeho peniaze a moc stále siahajú aj z väzenia? V našom štáte nie je takej sily, ktorá by zvládla vyšetriť takúto vec? Neuveriteľné a neskutočné sa skutkom stalo!

Mysleli ste si, že po toľkých hodinách, dňom, mesiacoch súdneho konania, po toľkých dôkazoch, svedkoch a priznaní bude oslobodzujúci výsledok? Odsúdení ostanú iba pešiaci.

Ako sa dozvieme čo je za tým?

Niekto stojí za tým človekom, pomáha mu, ruka ruku myje a veľa špinavých rúk sa namočilo do krvi dvoch mladých ľudí! A my naivní občania, ktorí sme si mysleli, že všetko je vyšetrené, všetko je jasné, stojíme so spadnutou sánkou a vidíme, že stal sa zázrak! Možno bude Kočner vyhlásený za svätého.