Čím inšpirujú umelcov ženy... Tri ženské akty

Jednoznačne inšpirujú ženským telom. Myslím, že telo je pre umelca veľmi príťažlivé a nielen pre umelcov.

Tri akty žien, Dagmar Merzricky, akvarel (foto E.G.)

,,Ženy sú ženy, sľubujú blaženosti, ich chôdza, gestá, ich smiech, všetko je sexy. Krátka sukňa a ešte viac keď ju nemá. Vyzerajú krehko, nežne, jemne, ale niektoré klamú telom a sú dračice."

Tieto slová sa mi vynorili, keď som pozrela na túto maľbu. Musím sa priznať, niekde som to čítala, mohla by som to označiť za nepresný citát, ale menom autora nemôžem slúžiť, bolo to raz dávnejšie na internete, ani neviem prečo a načo. Iba sa mi zdá, že to vystihuje tri ženy na maľbe.

Tri ženy na maľbe vyzerajú veľmi žensky, jedna zasnená, druhá zamyslená a tretia sa usmieva, len tak, jemne, sama pre seba, ale tvárami nekomunikujú spolu. Mne sa zdá, že naozaj neležali takto spolu, iba na obraze umelkyňa z nich vytvorila kompozíciu, hodia sa k sebe. Ocitli sa v jednom priestore a vyzerajú, že sú spolu v perinách. Aj o tomto obraze sa dá vymyslieť príbeh. Môže byť jednoduchý, alebo vzrušujúci, ale nechávam to na vás, skúste, do toho!

Ich pekné telá sa dajú iba tušiť v zozpíjajúcej sa akvarelovej maľbe. Akvarel je živý, pracuje, maliar dá na papier vodu a farbu a maľba si robí čo chce, V jednom okamžiku zastane na určitom bode a bude to krása, spravia sa obrysy, tiene, aj hlboké tiene, ktoré maliar ani nevie, ako sa stali, ale sú fascinujúce, jemu samému spravia očakávanú radosť.

Akvarel je výtvarná technika plná záhad.

Touto technikou sa dajú vytvoriť nádherné, vzdušné a žiarivé maľby, ak máte ľahkú ruku a rýchle pracujete štetcom.

Maľuje sa na navlhčený podklad akvarelovými farbami. Ale dá sa aj suchý podklad, na veľmi kvalitný papier, ktorý prijíma vodu, niektorí akvarelisti používajú ryžový papier. Pri akvarelovej technike maľby sa hojne využíva voda. Môžu to byť lazúry, farba sa nanáša vo vrstvách, ďalšia vrstva sa ukladá na zaschnutú vrstvu a tým sa umocní žiadaný odtieň farby. To je ten zdĺhavý priebeh.

Pre mňa bol jednoduchšie maľovať na suchý papier, tiež hojne vody som používala a do do mokrej farby som zapúšťala druhú a tým sa farby miešali a zvýraznili, len štetec musí byť zakaždým čistý, umytý a usušený handričkou, inakšie odtiene sú kalné a špinavé.

Toto nás naučil profesor na strednej umeleckej škole, učil nás predmet vecné kreslenie, teda veci sme kreslili maľovali. Zátišie a krajinu. Mala som pocit, že som sa v tomto našla, akvarely sa mi darili. Bolo to skvelé, celý jeden školský rok sme sa tomu venovali, vytvorili veľa pekného.Teraz by som rada uverejnila ukážku, ale myslíte si, že som aspoň jedno odložila na pamiatku? Kdeže! Vtedy som si myslela, že takýchto prác ešte v živote spravím veľmi veľa. Veď viete, to je mladosť!

V ďalšom školskom roku profesor už nenastúpil, vybral si, že bude umelec na voľnej nohe a viac sme akvarel nemaľovali.

V prípade akvarelu ide o jednu z najťažších maliarskych techník, keďže tu nie sú možné rozsiahlejšie opravy. Síce sa dá nepodarená farba vymyť handričkou, ale potom to môže vyvolávať dojem, upachtenej, upotenej práce a chýba ľahkosť, spontánnosť. Ale kto má chuť, môže akvarel vyskúšať, stačí na to školský výkres a vodové farby, čistý štetec a hojne vody. Sú ľudia, ktorí pri malom pokuse zistia, že na toto sú stvorení.

Slávny maliar Salvador Dalí, typický tenkými fúzmi vykrútenými nahor, kvapol na mokrý papier červenú farbu, vytvorila sa rozstreknutá zježená hlava. Keď hlava uschla domaľoval čierne oči, nos ústa a skvelé dielo nazval Boh. Boli fotografické zábery ako toto vytvoril.

Výsledok som videla na výstave jeho súborného diela. Jedna miestnosť bola vyhradená pre diela, ktoré vytvoril v určitom krátkom úseku života a nazval Biblia. Celú Bibliu takto predstavil mnohými dobrými nápadmi, často to bola akvarelová technika, ale v nezvyčajnom podaní. Vtedy bol dosť mladý a mal veľa nápadov a rád skúšal nové. Súbornú, celoživotnú výstavu mu spravili na starobylom kráľovskom hrade v Budapešti, za Dunajom, v časti Buda.

Výstava bola v mnohých miestnostiach, obsadila celý veľký hrad, prechádzalo sa z miestnosti do miestnosti a bol to zážitok. Najznámejšie jeho obrazy sú napríklad hodiny, ktoré sú roztečený syr, alebo ženy, ktoré majú na tele povytiahnuté šuplíky. Alebo aj iné, vytvoril obrovské množstvo diel.

To bola jeho posledná výstava počas jeho života, hoci vtedy veľa odborníkov si myslelo, že v čase výstavy už nežil. Opatrovníci vraj istý čas úmrtie udržiavali v tajnosti. Roky nepúšťali k nemu nikoho. Že podpísal veľa prázdnych papierov a obrazov a opatrovatelia najali maliarov, ktorí vedeli maľovať v štýle Salvadora Dalího. Toto si mysleli odborníci.

Fotografiu Troch žien výtvarníčky Dagmar Mezricky som spravila zo zadnej strany pozvánky na výstavu, ale na výstave som nebola neviem v skutočnosti, aký veľký je obraz. Je krásne jemný a jemnosť je potrebná, lebo v živote jej jej málo.