Máme novú reláciu. Posielajte nám otázky, budeme vám hlásiť zaujímavé skutočnosti. Doteraz sme vám museli klamať, ale už to bude inakšie!

Hlási sa Rádio Jerevan!

Milí poslucháči! Priznávame, že doteraz sme na vaše otázky museli stále klamať, ale už sme ochotní hovoriť iba pravdu. Začneme zajtra.

Tu Rádio Jerevan!

Milí poslucháči, znova sa hlásime a z dobroty prvého tajomníka komunistickej strany vysielame zo Sibíry. Už nebudeme o politike hovoriť.

Rádio Jerevan hlási!

Spravili sme pokus, aby sme potvrdili určitú pravdu. Bolo veľa otázok zo strany poslucháčov, či sa dá súložiť v behu. Pokus nám jednoznačne potvrdil, že nedá sa!

Odôvodnenie: Žena so zdvihnutou sukňou beží dvakrát rýchlejšie, ako muž keď má spustené nohavice.

Rádio Jerevan hlási!

Zisťovali sme, či je život na Mesiaci.

Život na Mesiaci nie je! Ani tam sa nedá žiť.

Rádio Jerevan hlási!

Presný čas by sme mali zahlásiť, ale pri sťahovaní nám ukradli hodiny zo štúdia, tak to preskočíme. Nebojte sa, máme sľub, že nám v novej päťročnici hodiny dodajú.

Rádio Jerevan 3 hodiny nevysielalo. Potom sa ozval hlásateľ:

Milí poslucháči!

Týmto sme ukončili vysielanie pre hluchonemých. Ďakujeme za pozornosť!

Rádio Jerevan hlási!

Do vlády teraz volia aj odborníkov, iba ich zatiaľ nik nevidel

Rádio Jerevan hlási!

Vláda sľúbila, že do roku 2021 pre každým domom bude stáť Volga. Podľa nášho laického názoru by bolo lepšie, keby vodu z Volgy vyvážali, ako by mála stáť v mlákach pred domami.

Rádio Jerevan hlási!

Obyvatelia Náhorného Karabachu, neriešte otázku, či človek pochádza z opice! Vy máte dosť svojich problémov!

Rádio Jerevan hlási!

Dopravné hlásenie: Do Náhorného Karabachu už bude aj iná doprava okrem stíhačky MIG 21 bude lietať aj bombardér MIG 19.

Rádio Jerevan hlási!

Naše vysielanie môžete chytiť aj na Slovensku, ale v súčasnosti váš vysielač je plne vyťažený správami vášho premiéra.

Posledné hlásenie Rádia Jerevan!

Sľúbili sme, že sa nebudeme pliesť do politiky, ale asi sme nedodržali. Je nám to ľúto! Radi by sme to odčinili, ak dostaneme šancu!

Rádio Jerevan hlási počasie!

Teplomer ukazuje +5°C. Francúzi sa neúspešne pokúšajú spojazdniť ústredné kúrenie a Rusi sadia kvety.

Rádio Jerevan hlási počasie!

Teplomer ukazuje 0°C. Aj destilovaná voda zamrzla a Rusi sa vozia na otvorených tereňákoch.

Rádio Jerevan hlási počasie!

Teplomer ukazuje - 5°C. California je na okraji smrti zamrznutím a Rusi na všetkých záhradách robia poslednú opekačku pred nástupom zimy.

Rádio Jerevan hlási počasie!

Teplomer ukazuje -10°C. Odolní Briti začínajú kúriť a Rus si zapne gombík na košeli.

Rádio Jerevan hlási počasie!

Teplomer ukazuje - 30°C. Gréci komplet všetci zamrznú, Grécko ostane vyľudnené a Rusi v Moskve stoja v rade na hot-dog.

Rádio Jerevan hlási počasie!

Teplomer ukazuje - 60°C. Svet zachraňuje ľadového medveďa zo severného pólu a Rusi si začnú kúriť.

Rádio Jerevan hlási počasie!

Teplomer ukazuje - 70°C. Santa Claus ušiel na dovolenku do teplých krajín a Rusi sú trošku nespokojní, že si nemôžu držať vodku za oknom.

Rádio Jerevan hlási počasie!

Teplomer už nič neukazuje, aj peklo zamrzlo, je nemerateľná zima a Rusi vyhrávajú tanečnú súťaž v nevykúrenom Paláci národov.

Lúčime sa s vami!