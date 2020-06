Otázky na Rádio Jerevan

Vysielame otázky a odpovede. Môžete sa opýtať čo len chcete a my odpovieme čo chceme a vždy povieme pravdu!

Jerevan je hlavné mesto Arménie, je najstarším písomne doloženým mestom na území bývalého ZSSR.

Arménsko je horská krajina, 90% leží vyššie ako 100 metrov nad morom. Zvláštna krajina, svojrázni obyvatelia. A ich povestné Rádio Jerevan... posúďte sami!

Otázka: Je pravda, že Arménska vláda požiadala, aby mali námorné ministerstvo, hoci nemáte more?

Odpoveď: Áno, je taký trend, aj susedný Azerbajdžan má ministerstvo kultúry, hoci kultúru doteraz nevypestovali. Tiež Sovietsky zväz vždy mal ministerstvo zahraničných vecí, hoci styk so zahraničím bol zakázaný.

Otázka: Vo verejnosti sa rozšírila správa, že po černobyľskej havárii vedenie atómovej elektrárne spáchalo samovraždu.

Odpoveď: Tá správa je čiastočne pravdivá, iba hlavný technik ostal nažive, lebo KGB ho nenašlo doma.

Ot: Je pravda, že môžu občana odsúdiť na 10 rokov, ak povie, že súdruh Brežnev to nemá to nemá v hlave v poriadku?

Od: Je to tak, lebo vyzradil štátne tajomstvo.

Ot: Poslucháč sa pýta, aký je rozdiel medzi demokraciou a socialistickou demokraciou?

Od: Približne taký, ako medzi kreslom a elektrickým kreslom.

Ot: Je pravda, že súdruha Chruščova prinútili odstúpiť z funkcie tak, že ho veľmi vybili?

Od: Je to podlé ohováranie! Sú uverejnené jeho fotky, kde vidíme, že sa mu neskrivil ani vlas na hlave. (Bol holohlavý.)

Ot:Viete odpovedať na otázku, čo by sa stalo, keby nezvíťazil komunizmus?

Od: Vieme. Vtedy by bolo všetko!

Ot: Viete o tom, že keď mal Gorbačov prejav na námestí sa jeden muž predieral davom a otravoval, aby sa pán pred ním trošku odstúpil, lebo chce lepšie vidieť. Stále nebol spokojný a domŕzal že nevidí na rečníka. Ľuďom pripadal ako šmírák, voyeur, ktorý so zlým úmyslom sledoval pána Gorbačova?

Od: Vieme o ňom, nebol voyeur. Nesledoval ho so zlým úmyslom, iba chcel lepšie vidieť, lebo mal pušku s ďalekohľadom.

Ot: Je pravda, že vo Švajčiarsku by mohli vybudovať komunizmus?

Od: Správa sa zakladá na pravde. Dalo by sa, ale načo?

Ot: Na čo zomrel súdruh Andropov, ktorý bol svojho času krátko predseda prezídia najvyššieho sovietu a zároveň generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany?

Od: Doteraz sa to nezistilo, ale isté je, že veľmi trpel ešte aj pri pitve.

Ot: Je pravda, že v Moskve na Červenom námestí rozdávajú Mercedesy?

Od: Správa je pravdivá, ide o Moskvu, ale nie sú to Mercedesy. Ide o autá Volgy, ale nerozdávajú ich, ale kradnú.

Ot: Čo znamená slovné spojenie ,,socialistické plánované hospodárstvo"?

Od: To je keď v tmavej prázdnej izbe chytáte čiernu mačku, hoci všetci vedia, že tam žiadna nie je, aj tak občas niekto skríkne: Mám ju!

Ot: Milé Rádio Jerevan! Chcem položiť otázku, čo bolo skôr, sliepka alebo vajce?

Od: Milý poslucháč, možno sa už nepamätáte, ale prv aj sliepky boli a boli aj vajcia.

Ot: Je pravda, že môže niekto dostať 6 dní väzenia, lebo vyliezol na kremeľský múr?

Od: Áno, 6 dní dostal Sergej Ljudmjikov, lebo vyliezol v Kremli na múr. K tomu dostal 4 mesiace, lebo tajne pozoroval súdruha Brežneva ďalekohľadom cez okno pracovne. Ďalších 35 rokov dostal, lebo ďalekohľad mal pripevnený na hlaveň pušky.

Ot: Prišla otázka na Rádio Jerevan, že na aké otázky nevedel socializmus odpovedať?

Od: Odpovieme vám, sú to tieto otázky:

1. Ak na západe je prehnitý kapitalizmus, prečo chceli dobehnúť západ.

2. Ako dokázali rozdeliť Nemcov tak, že v Západnom Nemecku ostali fašisti a vo Východnom Nemecku ostali demokrati.

3. Ak by sa komunizmus rozšíril do celého sveta, odkiaľ by Sovietsky zväz dovážal pšenicu?

Ot: Je pravda, že v ZSSR je pšenica ako elektrické stĺpy?

Od: Táto správa je pravdivá, niekde je aj hustejšia.

Ot: Viacerí sa pýtali, či Gagarin bol prvý vo vesmíre?

Od: Je to skutočne pravda, ale pochopiteľne, boli aj takí, ktorých vystrelili pred ním a oni tam stále krúžia.

Ot: Je pravda, že Arménom nedovolia položiť peňaženku na stôl v moskovských kaviarňach?

Od: Je to tak, oni v Moskve také veľké peňaženky s peniazmi ešte nevideli a myslia si, že to je kufor.

Ot: Pravda je , že Arméni sú poctivci, ak nájdu peňaženku, vrátia ju?

Od: Pravda je, ale nie úplne celá. Jeden našiel v Jerevane veľkú peňaženku, prešiel s ňou celé mesto, že ju vráti, ale keď dorazil na políciu, mal nápad pozrieť sa, čo je v nej. Uvidel peniaze a zdali sa mu známe. Lepšie pozrel a spoznal, že sú jeho.

Ot: To je pravda, že súdruh Brežnev bol zavraždený?

Od: Tá správa sa neblíži k pravde, dôvodom smrti bola poľutovaniahodná nehoda. Maróda navštívili súdruh Gromyko a Andropov. Jeden z nich sa mal stať jeho nástupcom a obaja ho veľmi obdivovali. Bolo im ľúto, že je už toľko rokov veľmi chorý, ani z izby nevychádza a nikto nevie, či ešte žije. Postavili sa k jeho posteli, aby mu povedali ako veľmi ho majú radi.

Vtedy súdruh Brežnev začal gestikulovať, mávať obidvomi rukami, chrčať a hádzať sa na posteli. A žiaľ zomrel. Súdruh Gromyko bol veľmi rozrušený, ale prečítal lístok, ktorý mu podal umierajúci muž, či nie je na ňom nejaké posolstvo pre budúcnosť. Na lístočku stálo, Gromyko, ty zviera, odstúp sa z hadice môjho dýchacieho prístroja!

Ot: Kedy vyslovil Lenin vzácne slová: Učiť sa, učiť sa, učiť sa!

Od: Veľký Lenin tieto slová vyslovil, keď nahliadol do Brežnevových vysvedčení z jeho detských čias.

Ot: Čo by sa stalo, keby na Sahare nastal komunizmus?

Od: Prvé roky by sa nestalo nič, potom by podávali návrhy plánov jeden za druhým, až kým by nastal problém aj s rozdeľovaním piesku.

Ot: Je pravda, že veľký básnik Majakovskij spáchal sebevraždu? Viete čo boli jeho posledné slová?

Od: Správa je pravdivá, jeho posledné slová boli: Nestrieľajte, súdruhovia!

OT: Keby v r. 1968 spriatelené sovietske vojská nechceli ostať v Československu, dokázali by bez nich udržať poriadok?

Od: Poriadok určite, a socializmus určite nie!