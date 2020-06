Vytočený policajt. Aj u nás sa to stáva?

Isteže! Policajti sú niekedy pri takých zásahoch, že im ide o život. Aj u nás sa to stáva, ale určite častejšie v USA.

Prečo je to tak? Američania sú menej poslušní, neradi sa podriaďujú, nedajú si rozkazovať? Nie je to vylúčené, môže to byť aj takto, ale my vieme, že mnohí Američania chodia ozbrojení.

Keď je situácia taká, že sú vyšpičkované emócie, ozbrojený človek môže siahnuť po zbrani a v sekunde strieľa. Cíti sa ohrození, podvedomie mu velí strieľať. Vtedy asi človek veľmi nerozmýšľa, vystrelí na toho, koho považuje za hrozbu a zastrelí hoci aj policajta! Toto sa už stalo veľakrát. Toto majú policajti v USA vždy na pamäti. Ak ste v takej situácii, radšej ruky majte tak, aby na ne policajt videl.

Určite sa takéto stáva na celom svete, niekde viac, niekde nie tak často. U nás nechodia obyčajní ľudia so zbraňou za pásom. Nie obyčajní ľudia, ale bežní ľudia.

Dobrý príklad je, že ak policajt v USA zastaví auto, prvé povie, nechajte ruky na volante!

Toto sa musí poslúchnuť. Akonáhle vodič neposlúchne a dá ruky preč z volantu, niekam siaha, pre policajta je potencionálna hrozba, že siaha po zbrani a bude strieľať. Toto v USA každý vie a rešpektuje. Nikto takýmto zbytočným pohybom nechce vyprovokovať policajta a ruky nechá na volante. Tak isto ak policajt vyzve vodiča, vystúpte z vozidla, vtedy každý vodič poslúchne.

A keď policajt nasadí putá a povie nastúpte do auta, radšej nastúpte, nesnažte sa ho vyprovokovať!

Videla som video, keď policajt kľačí na krku Afroameričana Georgea Floyda. Hrozné, desné!

Trikrát mu povedal nemôžem dýchať. Mne sa zdalo, že to hovorí ticho, krotko. Nechápala som, čo toho policajta tak vytočilo, že si neuvedomil, že chlapa môže kolenom na krku zabiť, nedochádzalo mu, že muž je na tom naozaj zle a že umiera.

Myslela som si, že v ňom prerazil nejaký atavistický pud, zdedený po vzdialených predkoch a cítil potrebu toho čierneho muža zabiť. Ale údajne to bolo inakšie. Ja som nevidela tú časť videa, keď Georgeovi Floydovi založil policajt putá a na pokyn nastúpte do vozidla, on neposlúchol, úporne s nimi bojoval, metal sa. Bol nezvládnuteľný a policajta, alebo policajtov vytočil do ,,bezseba".

Dookola o tom rozmýšľam, lebo sa stala hrozná vec.

Policajt zabil človeka, ktorý bol v putách, vydaný mu napospas!

Ten mu už nemohol ublížiť, iba ho vytočil až tak, že sa policajt prestal ovládať. A možno naozaj vyplávali atavistické pudy a čierna tvár si ,,koledovala" o zabitie aj bez príčiny.

Neviete, čo máte v sebe, čo je hlboko skryté v človeku. Predpokladám, že policajti sú trénovaní na takéto situácie, mali by byť. U nás určite sú, prechádzajú dlhým tréningom a myslí sa na všetko, na situácie, do ktorých sa policajt môže dostať.

A predsa v našej televízii vo všetkých večerných správach, či v televíznych novinách bolo video, videla som ho na vlastné oči, ktoré predpokladám natočil náhodný okoloidúci. Policajt zastavil auto a v tej rýchlosti som nerozoznala či dobrovoľne, alebo nasilu vystúpila mladá nízka blondína a policajt bol taký vytočený, že ju plesol na kapotu auta a narábal s ňou veľmi drsne.

Ako sa tento incident skončil neviem. Toto samé o sebe bolo dosť zlé aj vtedy, ak to v ďalších chvíľach nepokračovalo takto nepríjemne. V televízii o tom viac nehovorili, ale mali. Vždy je potrebné vysvetliť ľuďom, dotiahnuť do konca. Povedať, že policajt bol za drsné správanie pokarhaný, odvolaný, prípadne inakšie potrestaný. Lebo takéto veci sa nesmú stávať!

Bol to naozaj hrozný príbeh, ktorý sa odohral v meste plného ľudí. Nebol to veľký statný Afroameričan, ktorí by mohol tasiť zbraň a zabiť policajta. Od tej ženy sa policajt nemohol cítiť ohrozený, iba chcel ukázať, kto je tu pánom. Vo mne to zanechalo veľmi negatívny dojem, hoci netuším prečo bol policajt taký, čo sa v ňom odohrávalo.

Ale nebolo to také zlé, ako v Minesote v USA, kde pri policajnom zásahu zomrel človek. Smrť spustila sériu protestov, ktoré sú pochopiteľné, ale nevyvíjajú sa správnym smerom.Protesty prerástli do rabovania. Rozvášnený dav vo všetkých veľkých mestách USA a Európy, putuje z ulíc do ulíc, z jednej štvrte do druhej a každú noc podpaľuje a rozbíja majetok ľudí, ktorí za to nemôžu.

Tento stav vyvolal jeden policajt, ale teraz sa objavujú videá o všetkých zlých policajných zákrokoch. Nie je toho málo, ale vieme, že dobrých a slušných policajtov je oveľa, oveľa viac.

Ak policajt zatkne niekoho, má dotyčného odovzdať tam, kde ho budú vypočúvať, súdiť. Na primeraný trest ho odsúdi sudca. Policajt nie je vykonávateľ trestu a nesmie byť. V žiadnom prípade nemá mať pocit, že on smie zatknutému ublížiť. Takéto pocity policajti určite nemajú, verím tomu!.

Navrhujem minútu ticha za všetkých, ktorí zomreli pri policajnej akcii, nech stáli na strane dobrých, alebo zlých.

V Chicagu sa otvárajú mosty (R.Gallo)

Otvorením mostov, bránia rozvášnenému davu preniknúť do iných štvrtí a takto sa upokojí situácia.