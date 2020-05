Vtipy o koronavíruse 2

Koronavírus priniesol so sebou veľa problémov a karanténu. Karanténa zase prináša dobré aj zlé, ponorkový syndróm, alebo naopak kopu vtipov.

Koronavírus spôsobil, že stále pozeráme telku a potom si podľa telky vymýšľame. K vymýšľaniu pomohol aj televízny film ,,Kohút na víne". Mal veľký úspech. Mladí manželia na dedine sa rozhodli, že tento recept si tiež doprajú. Kúpili víno a išli na dvor chytiť kohúta.

,,Chyť ho!" kričali si, hádzali sa na kohúta. Naháňali ho a on ich ďobal tvrdým zobákom, po rukách, po hlave, pristával na ich chrbtoch, dodriapal tričká. Boli spotení, strapatí, špinaví a potom si povedali:

,,Poď, vypijeme víno aj bez kohúta!"

Som ako kráľovná Alžbeta II. Vyjdem na balkón, stanem si pekne rovno, zdvihnem ruku a pekne elegantne kývam ľuďom podo mnou.

Čo je najväčší paradox? Princ Charles celý život čaká na korunu a a dostal koronu.

Aj seriály majú úspech. Napríklad seriál ,,Hniezdo" zapôsobil a veľa o tom rozmýšľali, že ženy, ktoré sa ocitli v situácii, v ktorej si nevedeli pomôcť, novorodené dieťa odovzdali do Hnieza. Urobili to preto, lebo nezvládali situáciu. Poznám jednu matku, ktorá nenápadne zisťuje, že ak nezvláda situáciu so svojím prváčikom, ktorý musí byť s ňou stále doma a ona ho učí čítať, písať, či by ho nemohla odovzdať do Hnieza. Čestné slovo, ona toto nezvláda.

Stále počúvam z telky, že umývajte si ruky, dôkladne, si umývajte!. Veď to robím! Ja si tak dôkladne umývam ruky, že sa mi objavili razítka z diskoték pred mnohých rokov.

Ponorkový syndróm po mesiaci a pol v karanténe je taký hlboký a ničivý, že jeden muž sa odhodlal a povedal manželke, čo si o nej myslí. Tak živo to vylíčil, že ona ho úprimne poľutovala, že s takou hroznou osobou musí žiť až do konca koronavírusu.

Ja by som veľmi chcel trošku si už vyjsť von. Akou rýchlosťou musím bežať, aby ma koronavírus nedobehol?

Po Bratislave išiel mikrobus veľmi pomaly, očividne vodič auta sa tu nevyznal. Vždy vyhodil blinker, že odbočí, ale tam bol zákaz. Za ním išlo čierne BMW a celá posádka mala rúška. Vytrvalo trúbili na auto pred nimi a nálada bola na pokraji katastrofy. Za nimi sa hadilo veľmi veľa áut.

Keď na červenú museli zastať, z BMW vybehol veľký silný chlap tmavšej pleti, jasný mafián, Trhnutím otvoril dvere na mikrobuse a so zlým úmyslom sa načiahol po chlapovi za volantom. V tej chvíli ten vykopol nohu a mafián padol dozadu na chrbát. Šofér na neho skočil a ručne, stručne spracoval aj ostatných troch členov posádky BMW, ktorí sa rútili s krikom k nemu. Dostali takú bitku, akú ešte v živote nevideli a urobil to sám, ostatní z mikrobusu ani vystúpiť nemuseli.

Škoda, že chlapi z BMW si neprečítali nápis na mikrobuse KARATE TEAM.

Počas korony sme ako v Kotlebovom sne: Cez hranice migranti neprejdú, zahraničné fabriky sú zatvorené a rómske osady, sú obkľúčené policajtmi.

Nosenie rúšok odporúča šesť politikov zo siedmych, na reklame stoja pekne vedľa seba. Ten siedmy nemá rúšku na tvári, ale drží ju v ruke. Je to podpredseda vlády pán Richard Sulík, lebo sa mu od rúšky zahmlievajú okuliare.

Pán premiér, pusťte nás na pol dňa do krčmy! Sľubujeme, že potom tam strávime 14-dňovú karanténu.

Keď sa politici rozhodli, že koronavírus naozaj je, na letiskách sa začali rušiť lety. Nastal zmätok. Na konkrétnom letisku oznámili, že pasažieri za zrušený let dostanú náhradnú letenku. Pred dámou, ktorá to mala na starosti sa stavali ľudia do dlhého radu. Išlo to pomaly a jeden netrpezlivý pán vystúpil z radu, stal si pred ňu a nezdvorilo skríkol, že nech mu okamžite dá lístok a nech si dá záležať, aby to bolo do prvej triedy. Dáma povedala, že jej jej ľúto, ale musí počkať, lebo pred ním je ešte dosť veľa ľudí.

,,Viete kto som ja?" skríkol pán.

Dáma dala svoj mikrofón na hlasné vysielanie a na celom letisku, vo všetkých halách znelo hlásenie:

,,Prosím pozor! Pri bráne 14 máme pána, ktorý nevie kto je. Ak vie niekto pomôcť, prosím dostavte sa!"

Okolo stojaci cestujúci sa pustili do hurónskeho rehotu a pán zlostne povedal: Zec mi riť! alebo inú podobnú nehoráznu drzosť. Na to dáma odvetila.

,,Ľutujem pane, aj na to sa musí stáť v rade!"

Typický balič žien na jar 2020:,,Slečna, máte pekný respirátor! Nešli by ste so mnou do karantény?

Nočná policajná hliadka vidí ženu na zemi.

,,Co tu robíte?" opýtajú sa jej prísne.

,,Znásilnili ma."

,,Ako vyzeral násilník, popíšte nám ho!" prikazujú policajti.

,,Ja neviem, mal rúško," povie, ale policajti nie sú spokojní, aspoň niečo si na ňom musela všimnúť.

,,Myslím si, že bol mentálne retardovaný."

,,Podľa čoho si to myslíte?"

,,Zhodil ma na zem, dotrhal mi moju peknú spodnú bielizeň, ktorú si teraz nebudem mať kde kúpiť a predsa neurobil to, čo sa pri znásilnení robí. Páni policajti, trikrát som mu musela vysvetliť, ako to má urobiť!"

Hádka v domácnosti v časoch karantény.

,,Darmo si skryl fľašu, na očiach ti vidím, že si pil!"

,,A ty si darmo zabuchla chladničku, na zadku ti vidím, že si zase jedla!"

Manželky si myslia, že ak rýchle neotvoria krčmy, zlyhá im manželstvo.

Jedna žena sa rozhodla, že napriek koronavírusu, si musí vyvetrať hlavu. Zobrala psa, posadila ho na zadné sedadlo. Sadla si za volant a spustila mu okienko úplne, aby aj on sa mohol nadýchať. ale pre istotu, aby nevyskočil z okna, mu dala povel:

,,Zostaň!"

Obzrela sa na nepokojného psa a zvýšeným hlasom zopakovala:

,,Zostaň!"

Vedľa stojací šofér sa so záujmom pozrel na ustarostenú blondínu a chcel jej poradiť.

,,Stačí, keď zatiahnete ručnú brzdu!".

,,Ako fungujete doma zavretí s manželom?"

,,Dobre! Nebyť manžela, sme ideálny pár!"

Keď Igor pred voľbami sľuboval, že dá všetkých pozatvárať, voliči aj verili aj nie, ale hlavne si mysleli, že má na mysli Smer. Nikoho nenapadlo že myslí celé Slovensko.

Vraj sa to stalo v USA.

Aj tam je koronavírus, ľudia celé dni ležia znudení a v noci potom stoja pri okne a pozerajú bezúčelne von. Chlapík, si zrazu všimne, že mu traja vykrádajú garáž, okamžite volá na políciu, ale službukonajúci policajt mu povie, že prepáčte pane, žiaľ nemáme voľné ani jedno vozidlo. Prídu až keď budú môcť.

Čo sa dá robiť, chlapík položí, ale má nápad. Zavolá znova a povie, že zase som to ja, ale už nemusíte chodiť, všetci sú zastrelení. Telefón položil a počkal, kým začul sirény a prirútilo sa niekoľko policajných áut. Blikali svetlá, nastal hluk, zbiehali sa ľudia a policajti začali vyšetrovať, zatýkať, zapisovať si, rozbehli sa po pozemku a naďabili na majiteľa.

,,Pane, zdalo sa, že ste povedali, že zlodeji sú všetci zastrelení."

,,Pán policajt, a vy ste, ako keby povedali, že nemáte voľné ani jedno vozidlo!"

Neviete, ako dlho nás bude pán premiér sledovať? Potrebujem spraviť si malú potrebu a pred ním sa hanbím.

Toľkoto vtipov som našla, niektoré som vymyslela, ale pridajte aj vy niečo! Smiech potrebujeme viac ako soľ!