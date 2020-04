Nemali pustiť do éteru správu, že rúško chráni len na 5%

Dokonca zdôraznili, že zo zvyšných 95% je nanič, nemá význam ho nosiť a je takmer zbytočné na tvári.

To odznelo z úst predstaviteľa Švédska v niektorom našom televíznom spravodajstve. Teraz o tom všetci hovoria a je to najvážnejšia koronavírusová téma. Odporcovia rúška ožili, lebo dostali podporu.

Faktom je, že v Európe sú len dva štáty, ktoré dali príkazom nosiť rúška a to sme my, Slováci a susedné Česko.

Keď vidíme v televízii zábery zo západných krajín Európy, tie, ktoré najčastejšie dávajú, Taliansko, Španielsko, Francúzsko a Anglicko, tam rúško neuvidíte. Nielenže nie je povinné, ale vyslovene neodporúčali kupovať to, lebo sa báli, že ho ľudia vykúpia a neostane pre zdravotníkov, ktorí by bez rúška nemohli pracovať.

V USA to nemôžu vykúpiť, lebo rúška sa nepredávajú. Možno ho začnú vyrábať, lebo Donald Trump povedal na kameru, že asi rúško predsa len nie je taká hlúposť, ako si pôvodne mysleli. Alebo on myslel? Len on. Rád sa chváli tým, že si vie dobre poradiť s COVID 19 a kto ho pochváli, ak to sám neurobí? Žiaľ, zatiaľ nemá dobré výsledky.

My rúška nosíme, chránia nás pred nákazou. Infektológ, MUDr. Krčméry, ktorý pracoval v rôznych exotických krajinách, kde prichádzal do kontaktu s infekčnými chorobami uviedol, že 90% úspechu ako sa nenakaziť, je nosiť rúško. Aj u nás sa osvedčilo ich nosenie. Nemusíme vykúpiť obchody, vieme si rúško ušiť, pomaly sa z neho stáva módny doplnok. Nielen ušiť, ale vieme vymyslieť nové a nové modely, vytvoriť také, ktoré sadnú na naše európske väčšie nosy.

Tak je, dovezené modely z Číny nám nesadli dokonale, ale pri jednorázovom rúšku je to jedno. Tie, ktoré nosíme denne, perieme a žehlíme. Sú ľudia, ktorí na tvári majú rúško viac hodín denne. Preto chceme, aby bolo pohodlné, pekné, aby sme rúškom nevystrašili ľudí na ulici, v obchode, prípadne v práci, ak tú prácu nezakázali, alebo nepresunuli na doma. V rúšku chceme dobre vyzerať a na konci karantény si aspoň jedno rúško odložíme na pamiatku.

Ja už hovorím o konci karantény, hoci je ešte ďaleko. Sme trpezliví, ale nedbali by sme, keby sa to stalo čoskoro. Nech sa stane a to čím skôr!