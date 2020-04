Vtipy o koronavíruse

Je to na zaplakanie a vy sa chcete smiať? Nie je to pekné od vás, koronavírus si to nezaslúži, že nič neberiete vážne!

Úvodný vtip, od ktorého sa odvíja všetko:

Svetovým víťazom súťaže MasterChef sa stáva Li Ming!

Uvaril polievku z netopiera a celý svet o tom hovorí.

Koronavírus je ako cestoviny. Vymysleli ho Číňania, ale až Taliani ho rozšírili po celom svete.

,,Jožo, čo si robil pred koronavírusom?"

,,Čo som chcel..."

,,Čo myslíš, aký bude život po karanténe bez rúška?"

,,S bruškom."

,,Ty máš niekoho?"

,,Ale nie, iba si stále objednávam pizzu."

,,Korona, korona, ty si na vine, že popri mojom tele sa voda do vane už nezmestí. A potom aj donáška do domu.

Karanténa je dobrá, sme doma, klape nám to a nelezieme si na nervy. (Toto je vtip.)

Mám dobré obdobie. Odkedy je koronavírus, chlapec nedoniesol ani jednu poznámku zo školy!

Aspoň máme dovolené chodiť von so psom. ,,Dunčo, poď sem! No čo držím v ruke? No, čo to je? Pozri, obojok držím, ideme von!"

Prečo sa psisko schovalo? Veď rád chodí von! Alebo dvadsaťkrát denne je aj na psa veľa? Ale ja nemôžem len tak stáť pred panelákom, susedia posielajú na mňa udania, že ,,bez právneho dôvodu" stojím vonku.

IT - čkári hovoria:

Odinštalujme rok 2020 a nainštalujme ho znova. Táto verzia je zavírovaná!

Mexiko naliehavo žiada Trumpa, aby sa ponáhľal so stavbou sľubovaného múra.

Britský premiér, ktorý tak brilantne zvládol brexit, nadšene predstúpil pred kamery a povedal, že zvládnu aj Covid 19. Nebude dávať žiadne zákazy a príkazy, nikoho v ničom nebude obmedzovať. Oni na britských ostrovoch majú kolektívnu imunitu. K tomu doložil: ,,Niektorí ľudia zomrú, ale podstúpime to!"

Potom ho osud dobehol a on sa nakazil koronavírusom, ochorel, bol v nemocnici, lekári mali poplach a rýchle privolávali najlepších odborníkov.

Toto je tá najlepšia ukážka toho, ako vie život napomenúť tých, ktorí, sa cítia bohorovní.

Sú veľkonočné sviatky, karanténa a zákaz vychádzať z domu. Uprostred noci policajná hliadka zastaví pána na bicykli.

,,Kam idete?"

,,Na prednášku o vplyvu alkoholu na ľudský organizmus."

,,Kto by v noci organizoval takú prednášku?" neveriaco sa pýtajú dvaja policajti.

,,Kto? Ako vždy, moja žena, keď sa vrátim domov!"

Čo s deckami počas karantény? Viem jednu dobrú hru, na mauzóleum, dá sa hrať nekonečne dlho. Ocko leží bez pohnutia na gauči hore tým... no bruchom. On je zabalzamovaný mŕtvy Lenin.

Deti stoja pri ňom, sú čestná stráž a môžu sa striedať. Za ten čas domácnosť má na starosti žena a nesmie veľmi buchotať, musí byť ticho a pietna atmosféra.

Prešli dva mesiace karantény a muž so ženou sedia v izbe. Radšej sa na seba ani nepozrú, nehovoria, iba rozmýšľajú. Manželka, pred karanténou mierumilovná, tichá, krotká, si v tej chvíli myslí:

,,Pätnásť rokov za vraždu nie je tak veľa! Alebo je aj iné riešenie?"

Na tlačovke premiér napomína novinárov. ,,Ak budete o mne naďalej tak hnusne písať, tak vás nechám v karanténe do Vianoc."

,,Musíš tak hlasno mrkať, debil?" pýta sa vytočená žena v malej obývačke, kde sú na celé dni uväznení s mužom.

,,Drahá, doma nemusíš byť oblečená, ani podprsenku nemusíš mať!"

,,Dobre, drahý."

,,Počkaj, počkaj, rúško si nedávaj dole, s rúškom si krajšia!"

Včera som mal plné zuby karantény a vypadol som z domu. Ale nikde žiadna krčma, nijaký lokál nebol otvorený, darmo som hľadal. Napokon som sa vrátil domov. Z dobrej prechádzky som mal jedinečnú náladu. Žena ležala v posteli, tak som jej povedal vtip. Asi bol veľmi dobrý, lebo sa rozosmiala a niekto sa zasmial aj v skrini.

Zle znášam, že musíme byť stále spolu. Hádame sa a keď ja mám pravdu a ona by sa mi mala ospravedlniť, tak si predstavte, že ona povie iba:

,,Len sa nepototo!"

Dobrá rada v čase koronavírusu.

Keď odchádzate od tajnej milenky, nedajte si na tvár jej čipkované tangonohavičky, ktoré sú pohodené vedľa vášho rúška.

Pristihla som manžela s milenkou v našej posteli. Nezačala som hysterčiť, iba som im povedala, aby sa posadili a dali hlavy blízko seba, že mobilom im spravím dvojportrét na pomník.

Kamaráti sa stretli na ulici. Len tak cez rúško prehodili pár slov.

,,Ako znášate karanténu so ženou?" opýtal sa kamarát..

,,Ja dobre! Vypol som si naslúchací aparát a už mi nič nevadí."

Ticho karantény preťali kvílivé zvuky húkajúcej sanitky a rýchle sa rútiaceho policajného auta. Prichytili ženu so sekáčikom nad mŕtvym manželom.

,,Pani, prečo ste ho zabili?"

,,Pretože ma do nepríčetnosti vytočil, keď mi zakaždým povedal, že sa mám pratať do kuchyne. Ja som ho konečne poslúchla a išla som kuchyne. Videl, že som vzala sekáčik a vtedy urobil chybu. Neutekal dosť rýchle!"