Chcel by som viac času tráviť so s vojou rodinou...

...hovorievajú mediálne známi ľudia keď ich sníma kamera. Tak teraz môžu, budú mať radosť! Aj my máme.

Svet sa zastavil, do práce sa nesmie chodiť. Stalo sa po čom ľudia túžia? Hm. Asi nie!

Ale prečo nie, veď..., môžeme byť stále doma. Práve preto! Nielen práca sa zastavila, ale spoločné zábavy s inými ľuďmi sa nesmú konať a to je problém. Spoločenský život je zrušený. Rodinu máme radi, ale nie sme privyknutí byť stále spolu, občas chýba zmena.

Odborníci tvrdia, že táto nútená pauza v rýchlom živote je požehnaním pre ľudstvo. Vzduch je zrazu čistejší, aj tam kde bol stále smog. Voda v riekach sa vyčistila, v kanáloch Benátok je vidieť dno, voda je priesvitná aj inde, napríklad v našom potoku sa dajú rátať kamene.

Vrátila som sa v čase, stojím na osamelom mostíku na konci dediny. Som sama na svete. Očami skúmam, hladkám kamene na dne. Uvedomujem si, že si nepamätám pohľad na priezračnú vodu a zvláštne sfarbené kamene pod vodou. Zabudla som, aké to je a v minulosti to bežne bývalo. Toto sa stalo ako vedľajší produkt koronavírusu. Ak vírusovú dobu prežijeme život sa sa vráti, napríklad voda v potokoch a kanáloch bude znova mútna. Kamene v priezračnej vode už sotva uvidíme. Alebo aj ten pomaly plynúci život.

Žijeme pomalšie, skoro nič sa nedeje. Občas sa vyskytnú nejaké činnosti, ale spomalili sa, ostali len tie nevyhnutné. Ľudia si môžu odpočinúť. Pracuje sa len v obmedzenom móde, aj zábava musí počkať. Nakoniec pravda je taká, že dospelým najviac chýba práca, chýba viac ako zábava. Dobre, my vydržíme!

Optimistické odhady sú, že pár týždňov treba ešte vydržať, menej optimistické, že ešte mesiac. Tie reálne sú, že dva mesiace, až tri. Ale sú aj takí pesimisti, ktorí koniec nevidia, je pre nich ďaleko, v nedohľadne. Celkom im verím, aj také niečo sa môže stať, ale radšej pozitívne myslite netrápte sa myšlienkami, vystresovaných ľudí ľahšie napadne vírus.

Týždne, mesiace, to je dlhý čas, čo budeme robiť?

Napríklad odporúčam tvorivú dielňu, šijeme si rúška. Ak členovia domácnosti súhlasia, dám na konci pár fotiek z našej tvorivej dielne. Alebo ostrihali sme psa. Aha, nie každý má psa. Iné vám poradím.

Môžete napríklad spočítať koľko zŕn ryže je v sáčku. To je zaujímavá činnosť. Porovnať počet zŕn z rôznych obchodných reťazcov. Ak ste početnejšia rodina, spravte dve skupiny, ktoré budú súťažiť. Vravíte, že by to mohlo vyvolať neprívetivo súťaživú náladu? To je pravda! Čítala som, že v Číne, po odznení koronavírusu sa začali Číňania rozvádzať. Doma buďme radšej opatrní!

Tak navrhujem dlhé prechádzky v prírode, napríklad po lúke za domom, alebo pod Hôrkou. Jaj, pri vás nie je hôrka. Veď to!

Vtedy skúste prechádzku na cintoríne. Pri nás je krásny cintorín, tichý, plný kvetov. Náhrobky s menami, ktoré sú niekedy také starosvetské, zaujímavé, ako prechádzka dejinami. Na veľkej ploche sa vyskytne málo živých, aj tí so zárukou budú mať rúšku na tvári, mŕtvi zase na vás neprenesú koronavírus. Som rada, že niečo zmysluplné môžem poradiť. Cítim sa lepšie.

PS. Členovia rodiny sa nechceli fotiť v rúške, takmer sme sa poškriepili. Mohla som seba, ale zľakli by ste sa ma. Spravila som si rúško s tigrom.