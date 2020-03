Skúmal niekto, či to bola prvá a jediná Kočnerova objednávka vraždy?

Doteraz o tom nebola reč, ale nie je nemožné, že to spravil aj predtým. Podľa terajších vedomostí o ňom, sa to mohlo stať a ostalo to bez povšimnutia.

Kočner sa cítil taký bohorovný, že si objednal vraždu a zaplatil za ňu. Ak to spravil raz mohol to urobiť aj predtým aj potom, hoci nemusela byť vykonaná. Prípadne nebola s ním spájaná. Vraždy z vášne sa stávajú náhodne. Vraždy z rozumu sú plánované a nebývajú ojedinelé.

Ak to spravil raz, mohol to mať v pláne aj v iných prípadoch. Navyše, ak sa vyhrážal, že kto ho neposlúchne skončí na Kuciaka, čiže netajil sa tým, že dal zavraždiť človeka, ktorý mu stál v ceste. Napriek tomu si ďalej žil svoj bohatý život, hoci istý počet ľudí tušil, že on je za vraždou. Cítil sa nadradený nad ostatných v spoločnosti a veril, že on môže všetko. Vtedy nezostáva vrah pri jedinej vražde.

Je to takto? Neuveriteľné!

Nie, to by bolo neľudské, to nemôže byť pravda! Som zhrozená, že sa to mohlo stať v tejto modernej dobe, že dlho nebol podozrivý a jeho čin ostal dlho neriešený. Ale vlastne na všetko sa prišlo a tento muž je usvedčený vrah a je tam, kde už nemôže škodiť. Dúfajme, že nemôže!

Alebo stále má veľký majetok, na ktorý má dosah aj z väzenia cez prisluhovačov, pomocníkov a môže ho využívať na to isté, na čo ho doteraz využíval, ovplyvňovať a riadiť?