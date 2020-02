Neštekaj, nepreberaj Kotlebov štýl, si inteligent!

Výzva patrí nejednému politikovi. Upozornenie, že ľudia nemajú na seba štekať, politici idú zlým príkladom. Ktorí? Napríklad...

Kotleba sa vysoko vyšvihol svojou útočnou politikou a inšpiroval mnohých k takému istému správaniu. Teraz všetci predvádzajú, akí sú veľkí bojovníci hoci Kotleba upustil od takéhoto správania. Teraz PS/Spolu a ešte nejakí, ktorých ani meno neviem, lebo nestoja za reč, sa robia, že bojujú za nás.

Za koho bojujete, za koho sa bijete? Za cudzieho by ste sa takto urputne bili? Pravdaže za seba, za svoje preferencie. Za možnosť dostať sa do vlády, byť blízko veľkému balíku peňazí, ktorým by ste mohli disponovať, deliť a rozhodovať o ňom. Voliča potrebujete iba ošáliť a okabátiť, dostať sa cez neho hore. Volič je iba schodík, po jeho chrbte sa dostanete do vlády, do parlamentu. A každý spôsob je vám dobrý, neváhate rozhádať a rozdeliť celú krajinu pre váš prospech.

Do predvolebnej kampane niektorí politici vrazili veľa peňazí. Na začiatku kampane to nebolo viditeľné, až teraz ku konci sa to nápadne zvýraznilo. Kde ich vzali, kto im poskytol toľké peniaze? Teraz agresívne vyskakujú z každej reklamy, napríklad Harabín, človek by mohol infarkt dostať, keď preruší odborný článok na internete, ktorý si človek chce prečítať. Z ničoho nič sa objaví uprostred cudzieho článku, hovorí si svoje. S údivom vidím, veď to je známy politik. Ako sa predral do Googlu? Je to nevhodný a otravný spôsob reklamy a je jej toľko, že musela stáť veľa peňazí. Kočner je zavretý, ale už sa asi našiel nový Kočner, boháč, ktorý rád investuje do politika, ktorý mu bude zaviazaný. Za tie peniaze úspešný politik bude musieť tomu človeku poskytnúť službičky, ak sa mu podarí dostať na miesto, z ktorého bude môcť rozdávať.

Voliči nechcú štekajúcich psov, ale inteligentných, mysliacich a rozvážnych politikov, so slušným slovníkom, ktorí si sadnú za rokovací stôl a vedia sa dohodnúť. Nie o rozdávaní cudzích peňazí, ale o riadení štátu a zvýšení životnej úrovne ľudí, ktorí vám dôverujú, ktorí vás teraz idú voliť a vlastne aj tých, ktorí vás nevolia.

Ale už ste všetko pokazili, obyvatelia sú zhnusení a ledva čakajú, aby bol koniec týždňa, aby bolo po voľbách, ktoré ste viedli zlým spôsobom. A nič sa nezmení, čo by sme koho zvolili!

Teraz to končí, ale toto isté zažijeme o štyri roky, možno to bude ešte oveľa drsnejšie.