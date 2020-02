Má žena dojčiť svoje dieťa na verejnosti?

Táto otázka je v poslednej dobe dosť pretriasaná v médiách, ale aj bežne medzi ľuďmi. Vyjadrujú sa k tomu ženy, aj muži.

Čítala som, že banková ochranka vykázala dojčiacu ženu z bankovej haly Raiffeisen bank. Stála v rade s dieťaťom na rukách, trvalo to dlho. Dieťa začalo plakať, ľudia boli z toho rozhodení a ona mu chcela dať napiť z prsníka. Vtedy zakročil ochrankár. Opýtala sa, čo mu na tom vadí a on povedal, že všetko.

Stalo sa to v roku 2019 a tento čin obletel Európu a vyvolal veľké emócie. Spoločnosť sa rozdelila na dva tábory, medzi ktorými nemohlo dojsť k dohode a zmiereniu. Odvtedy neprešlo veľa času a názory sa až tak nezmenili. Ani na jednej, ani na druhej strane.

Takéto prirodzené správanie matky nie každému prekáža, len si myslia, že mohla prikryť prsník vreckovkou, šálom, alebo niečím, čo mala v taške so sebou a nebolo by to také nápadné. Pre niektorých prítomných to bolo šokujúce, až provokatívne a oni sa cítili zahanbení, že sa proti svojej vôli podívali mladej žene na holý prsník.

To, že žena dojčí svoje dieťatko je veľmi pozitívny poznatok, kto vie niečo o starostlivosti o dieťa s tým súhlasí. Je prospešný pre zdravie dieťaťa aj zdravie matky. Dobre to robí pre fyzické, ale aj pre psychické zdravie a prehlbuje vzťah k dieťaťu.

Určite sa to dá urobiť aj nenápadne, ale niekedy to vyzerá zo strany mladých žien ako malá rebélia a upozornenie, že majú právo to robiť a urobiť to tam, kde práve sú. Áno, každá mamička má právo a myslím si, že to je jej výber, ako to v tej chvíli urobí. Nenápadne, alebo s rozruchom, aby privolala pozornosť.