Poďme do nich! Toto kto vymyslel, Kotleba?

Slogan asi vymyslel jeden z jeho mladých, lebo za mladým, veľmi odhodlaným mužom je nápis Mladá sila. Sú to bitkári! Alebo aj iné strany sa takto zamerali. Všade je príliš veľa nenávisti a veľa zla v spoločnosti.

Zlú atmosféru v spoločnosti spôsobuje predvolebná kampaň. Politika stratila vážnosť a ostala jej iba nenávisť. Vedenie strany má pocit, že je potrebné a nevyhnutné ponížiť protivníka, vtedy vynikne ich vlastná strana. Dokonca nie v jednej strane, ale vo viacerých, zdanlivo serióznych stranách sú také náznaky. Tento mladý muž s názvom Mladá sila asi nie je Kotlebov chlapík, ale aj iné strany majú zrazu drsnejší slovník. Ukazuje, že je ochotný pobiť sa, ísť do nich! Do hocikoho, aby ukázal odvahu.

Politici si myslia, že voliči chcú, aby sa bili. Nie, nechceme, aby ste sa predvádzali! My chceme, aby ste rozmýšľali, ukázali nám svoje vízie lepšej budúcnosti, ktorá musí byť reálna, realizovateľná a bez nenávisti. Ak nedokážete spolupracovať, tak nemáte budúcnosť a my s vami o očakávaný lepší život prichádzame.

Je možné, že nielen voľby u nás, ale celý svet sa posúva dopredu takýmto nenávistným spôsobom. To je dosť zlé, lebo potom darmo čakáme, že prejde to, stratí sa, zmizne po voľbách. Nie je vylúčené, že ostane to takto! Nevyhrá politická strana, ale nenávisť. A pred nenávisťou sa nebudeme mať kam skryť. Niektorí politickí vodcovia strán sú permanentne nahnevaní muži a vytvárajú si svoj svet, v ktorom sa bude ťažko žiť.

Sledujem titulky v novinách a zdá sa mi to zúfalo negatívne.

Napríklad:

Lídrovia strán si posielajú ostré odkazy (predvádzajú sa)

Lúčnica nemá šéfa. Komisia sa pohádala a rozpadla (už aj tam)

Hádky v telocvičniach (aj tam)

Extrémizmus na školách a zlé vzťahy (tam by to nemali dopustiť)

Na fakulte informatiky a informačných technológií akademický senát vyhlásil voľby za neplatné (aj tu)

Žijeme v strese (všade)

Výsledky testovania piatakov.

Žiaci z chudobnejších rodín dosiahli nižšiu úspešnosť (okresy, kde je vyššia nezamestnanosť), ako tie z bohatších rodín (okresov). Najúspešnejší žiaci sú v bratislavskom kraji.

Toto budú raz dospelí ľudia a už teraz niektorí, ako malí piataci, nemajú šancu na rovnako úspešný život s ostatnými rovesníkmi.

Toto boli náhodne vypísané titulky článkov.

Okrem toho vieme, že medzinárodná situácia nie je dobrá, niekde sa bojuje, inde sa k tomu schyľuje. Ani klíma sa k nám nespráva prívetivo. Na jednom konci zemegule sú ničivé požiare z horúčavy, na inom mieste sú povodne, u nás víchrica ničí prírodu a zabíja deti. Napokon aj dopravné nehody nespravodlivo zabíjajú deti, ktorí si to nezaslúžia.

Predtým takéto situácie sa zvalili na erupcie na slnečnej koróne a každý si bol istý, že zlé veci a nešťastie u ľudí je len dočasné, erupcie skončia. Prejde to, a všetko bude zase o niečo lepšie.

Lenže teraz to tak nevyzerá.