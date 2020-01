Páni politici, prezentujte sa rozumne, aby volič nebol zmätený!

Voliči, máme z čoho vyberať, politických strán je dosť. Dosť veľa. Len aby nás neodstrašili politici.

Páni, neukazujte tak veľmi, že ide vám v prvom rade o peniaze. Reči o tom, že vaša strana je bohatá nevesta a pôjde za toho, kto viac zaplatí, nie je dobrý signál pre voliča.

Ďalší nie veľmi dobrý signál pre voliča je, že ste tvrdohlaví a ak nebude po vašom, potom to nebude nijako. Ak sa v strane neviete ani tých pár ľudí dohodnúť, potom ako sa dohodnete s tými cudzími v parlamente.

Lebo chcete byť v parlamente, nie? Alebo vy budete tam preto, aby ste zlú krv robili? Nie, to by snáď nikto z vás nechcel. Taký politik by mal preferencie ako nízkotučný jogurt, nula celá nula percent.

Nehovorte o iných politikoch a iných stranách, hovorte o sebe, o strane a o tom, čo sa vám podarilo spraviť pre ľudí! Zaoberáte sa škriepkami a vtedy si nestíhate plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z vášho mandátu. A toto voliča tak isto neteší.

Predsedovia, nie ste lídrom kapely, ale politickej strany. Nevznikajte a nerozpadávajte sa v priamom televíznom prenose. Nevyspevujte ešte pred zvolením, že voličom vezmete všetko, čo iná strana dala, hneď ako vás zvolia. Ľudia ľahko uveria.

Vlastne politici nám veľmi nesľubujú. Nič nesľubujú. Nemá z čoho vzniknúť to dobré, čo by sme potrebovali, dobrú budúcnosť ani sľubovať nedokážu. Lebo to, že sľubujú a nesplnia, na to sme si zvykli. Ale keď ani nesľubujú, to znamená, že nevedia čo by sme chceli počuť, čo potrebujeme.

Nepoznajú náš život, nič nepoznajú okrem nepriateľa. Pozorujú zlé skutky inej strany, aby mali čo kritizovať a mali o čom v televíznych prenosoch hovoriť. V tomto vidím ďalší signál, ktorý nie je dobrý.

Toto je veľmi zlá politická kampaň pred parlamentnými voľbami. A možno sa ešte pritvrdí, máme pred sebou tie najhoršie dni. Beztak je veľa nenávisti medzi ľuďmi.

Ani doteraz sme dobré voľby nemali, vždy sa volilo menšie zlo a nie väčšie dobro. Drahí voliči, ani menšie zlo sa nám nepodarilo zvoliť, nie do dôsledku, doteraz hádam nikdy. Chybička sa vždy votrela.

Nebojme sa, tentoraz sa nám podarí, zvolíme nejakých politikov! Musí sa nám podariť! Nie ja sa z toho nesmejem, akí sme bezmocní, toto je vážna vec. Voliči, držme si prsty, je to na nás!