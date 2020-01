Kotleba a Hlina

Prišli do dediny v ten istý večer. Dve politické strany sa snažili získať si voličov naraz. Nebolo to politicky korektné, v dedine to vyvolalo rozpory.

Začalo sa tým, že po dedine chodilo veľké biele auto a hlasno vyzývalo obyvateľov dediny, aby...

Nebola som dosť blízko, zvuky sa mi zliali, do nezrozumiteľného agresívneho kriku.

Pripomenulo mi to časy na sídlisku Sásová, keď jazdilo jedno veľké auto a do tlampača kričal chlap nekultivovaným hlasom spoza volantu:

,,Kožky, staré perie, kožky, staré perie!” a deti ktoré behali za ním kričali:

,,Kožky, perie - deti berie!”

Vtedy to bolo takto.

Teraz úplne inakšie, len ten hlasný, agresívny tón bol podobný na kožky, perie, aj auto, ktoré brázdilo ulice dediny a nevynechalo, ani tie bočné. Zvuk bol technicky bezchybný a nahrávka išla dookola. Nebolo to nekultúrne vykrikovanie, ale naopak, kultúrny a premyslený rétorický prejav. Pozýval do kultúrneho domu na druhý deň, vypočuť si pravdu.

,,Chcete počuť pravdu?” znela otázka.

Kto by nechcel? Občania išli a kultúrny dom bol plný. Do kultúrneho domu vchádzal rôznorodý dav, mladí, starší, seniori, ženy, muži, bez výnimky každý, kto chcel. Nemôžem to potvrdiť, mám to z ústneho podania, na druhý deň o tom hovoril skoro každý. Ľudia si povedali, môžem si vypočuť Kotlebovcov, to neznamená, že ich chcem voliť. Budem iba pozorne počúvať.

Iný, menší dav bol pred kultúrnym domom. Prišlo KDH, ktoré sa nesprávalo práve typicky pre tú stranu. Vždy bola spoľahlivá a konzervatívna, neinklinovala k prevratným zmenám a k divokému správaniu členov strán. Teraz ich ľudia volajú Hlinovci. To vyzerá, ako keby nie kresťanské a demokratické idey boli dôležité, ale predseda, pán Hlina.

Tie dve strany sa viditeľne zmenili oproti minulým voľbám. Zmenili štýl správania, štýl vyjadrovania sa a prezentácie na verejnosti. Kotlebovci sa pohli k civilnejšiemu a kultúrnemu prejavu a Hlinovci zdrsneli. Je tu predpoklad, že postupy si dali vypracovať psychológom. Obidve strany vedia prečo, čím si chcú získať voličov.

A po ulici prechádzali ľudia, občania, ktorí sa nechali strhnúť. Zapojili sa do boja politických strán a vykričali svoj názor. Niektorí proti Kotlebovi a niektorí proti Hlinovi. Najčastejšie občan proti prítomnému, okoloidúcemu občanovi, ktorí si dovolil mať iný názor.

Bol tam krik a zvada. Nebili sa, ale bolo to nepríjemné a neprípustné. Videla som to na videu. Narušil sa pokoj obce, pokoj ľudí, ktorí sa ocitli medzi dvomi tábormi. Obidvaja politici si robili predvolebnú kampaň. Jeden z nich pozval televízny štáb. Ale televízia ukázala len to, ako politika nesprávne zasahuje do života ľudí.

Volebný cieľ je zjednotiť Slovensko, ale tu to tak nevyzeralo.