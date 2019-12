V ľahučkom pohybe, žena sa vnáša...

Takéto vedia byť ženy? Áno, keď chcú. Musí to byť výnimočná žena, prezidentka, známa a slávna osobnosť?

Nemusí byť známa, ani slávna, každá žena vie byť očarujúca. Sú chvíle, keď sa to dá a ide to ľahko. O takých chvíľkach píšu básnici, spievajú speváci. Spievajú o konkrétnej žene, alebo o ženách vo všeobecnosti? Áno, o konkrétnej, tej ktorú majú práve na mysli, ktorá ho očarila, hoci maličkosťou, lebo to sa stáva, ale niekedy je to o všetkých ženách. Ale vráťme sa do reálu.

Idem po chodníku a niekomu zvoní mobil. Hrá melódiu. Iba krátku chvíľu, ale spoznávam pieseň. La donna é mobille... Ária z opery Rigoletto. Táto ária je oslava ženy vo všeobecnosti. Milovník žien spieva, že v ľahučkom pohybe žena sa vznáša, láska a krása, radosť z nej jasá...

Zamyslím sa, čím ženy inšpirujú umelcov? Ľahkosťou bytia, úsmevom, pružným krokom, ladným pohybom, pohľadom, ... Aha, pozor, musím prejsť cez cestu. Pomyslíte si, že aký problém, stále píšem, že bývam na dedine. Tak je, ale toto je spojenie s hlavnou cestou a prístupom do dediny, poviem vám cesta je zdriedkakedy prázdna.

Teraz mám voľnú cestu. Položím nohu na cestu pri chodníku, ale vidím, že auto ktoré bolo pred sekundou ďaleko, zrazu je blízko a pán za volantom má nahnevanú tvár, hrozivo stiahnuté obočie. Blíži sa rýchlo a nechce zastať.

Tak stiahnem nohu z cesty a ostanem na chodníku, nech sa nezlostí, aby sa mu nič nestalo. Gestom mu ukazujem, aby pokojne prešiel, ja počkám. Ale on spomalil, zastal a ukazuje, že ja mám prejsť.

Usmejem sa, zdvihnem ruku, že ďakujem a zachmúrená tvár sa vyrovná a hádam vidím rýchly, malý zázrak, pán sa usmeje. Ó, nie, urobila som mu radosť! Je ťažké vyznať sa v opačnom pohlaví, ale v tejto chvíli som náhodou trafila, ako sa dá urobiť radosť nahnevanému pánovi na ulici, za volantom.

Prebehnem, aby som nezdržovala, ale trochu ľahkého pohybu môžem ukázať a trochu aj radosť zo mňa môže jasať. Z vďaky, že mi dal prednosť, ako muži dávajú dáme. Obidvaja máme radosť z vlastného skutku. Bolo to ľahké. Inšpiráciu dal mobil, ktorý zvonil, ale ďakovať treba Giuseppe Verdimu, vložil ľahkosť a jas do hudby. A kúsok hudby sa dá využiť aj v mobile, vie skrášliť chvíľu hoci na ulici a vytvoriť atmosféru. Dnes je skvelý deň, ani nízke, olovené nebo mi neprekáža a netlačí ma do zeme.

Bežím s úsmevom. Šťastie, lásku ľuďom dobrej vôle! Príjemné sviatky želám!