Pračlovek v okuliaroch sa pobil s modelom v značkových slipoch

Na stole ležal nejaký bulvárny plátok. Bez záujmu pozrel. Píšu, že mladý muž s cudzo znejúcim menom, draho platený model, ktorý predvádza spodnú bielizeň, je na fotke. No toto! Na fotke s tým chlapíkom je jeho žena.

Že to ľudia čítajú, nechápal. A jeho žena, že sa nechala fotiť s tým sopliakom, no čuduje sa jej!

Hm, pol roka odmietala hovoriť s ním a odsťahovala sa, doteraz sa nedopátral prečo. Na fotke sa stíska s výstredným mladým mužom. Má cudzo znejúce meno, Patrik Ihring. Píšu, že je slávny model, predvádza spodnú bielizeň v Londýne. Taký znudený sopliak. Tá jeho žena nemá rozum. Ona, taká vzdelaná žena sa musí predvádzať s umelým panákom a ešte sa nechá aj vyfotiť!

Všetci to tu asi pozerali a smejú sa z neho. Aj jej rodičov sa to dotkne. Musí jej povedať, nech sa nezhadzuje! Do kancelárie vošiel, lebo sa chcel stretnúť s jednou mladou kolegyňou. Asi by sa mal sa manželkou rozviesť a pohnúť sa ďalej s touto. Napíše jej odkaz.

„Moje drahé mačiatko! Musím odísť niečo vybaviť. Neobávaj sa, vrátim sa, si moje všetko, milujem ťa najviac na svete.“

Odkaz vložil do jej zásuvky, ona bude vedieť, kto jej píše. Mestskou dopravou sa premiestnil do bytovky, kam sa pred polrokom manželka od neho bez vysvetlenia odsťahovala. Nikdy ho dnu nepustila. Zazvonil a ona pootvorila. On dal šikovne nohu medzi dvere, ale veľmi slušne, zdvorilo sa jej prihovoril.

„Servus! Prišiel som sa s tebou pozhovárať.“

„Nemáme sa o čom!“ povedala a chcela zavrieť. On jej podával bonbonieru.

„Ivica, drahá, ja mám o čom,“ hovoril ticho a pokorne. ,,Doniesol som ti mačacie jazýčky, máš ich rada,“ podával a ona ustupovala do obývačky. Bola nahnevaná a kričala na neho, aby neotravoval a aby sa pratal preč. Zo spálne vyšiel model Patrik Ihring v značkových slipoch.

„Ty tu čo robíš?“ skríkol na neho po anglicky. „Nepribližuj sa k Ivici, lebo ťa roztrhám v zuboch.“

„Čo chceš, kto si?“ pýtal sa tiež po anglicky.

„Teba do toho nič nie je,“ kričal na neho stále po anglicky a tresol ho po hlave športovou taškou, vrhol sa na neho, bil ho päsťami a kopal, ako pri thajskom boxe. Ako študent sa tomu športu venoval ešte nedávno.

„Prečo hovoríš po anglicky?“ pýtala sa ho Ivica a snažila sa ich oddeliť od seba.

.„A ako mám hovoriť s Angličanom?“ trieskal ho po hlave.

„Kto je tento divý pračlovek v okuliaroch? pýtal sa model po slovensky.

„Pračlovek v okuliaroch je môj manžel,“ odpovedala, lebo bola slušne vychovaná, ale neprestávala s nimi zápasiť a sem tam aj ona schytala. „Vidíš Ľubo, za toto ťa nenávidím, lebo ťa má každý za divého. Hanbi sa! Na, tu máš! Ešte jednu!“ bila ho znova a znova. On jej odstrkoval ruky, ale neprestával biť a kopať Angličana.

„Taký primitív, čudujem sa ti, Ivi,“ prilieval olej do ohňa model. „Zahadzuješ sa s takýmto primitívnym nevzdelancom.“

„Nie je nevzdelanec, je vedecký pracovník, má doktorát z biológie,“ povedala automaticky, ale teraz sa neštítila ani kopancov, a niekedy trafila aj do krásneho tela svojho milenca.

„Au, Ivi, čo robíš? Prečo mňa biješ?“

„Prepáč,“ ospravedlnila sa mu, ale nasmerovaný kopanec nedokázala zastaviť a ešte jeden dala do kolena.

„Prac sa domov, lebo ťa vyhodím z okna,“ kričal na neho stále po anglicky.

Spravil seriózny pokus o uchopenie takmer holého nepriateľa, vykopol mu nohy a spadli na koberec. Strhli so sebou aj Ivicu. Spletení do klbka rúk a nôh sa ťarbavo rozpletali.

„Ja na toto kašlem, idem preč! Nepotrebujem mať dobité telo, škrabance a modriny,“ povedal model. Odišiel do spálne, nahádzal si veci do drahého kufríka na kolieskach a tak, ako bol v slipoch odkráčal bez pocty z bytu Ivice.

„Zbohom, Ivi, maj sa!“ vyšiel z bytu v slipoch a dvere sa zabuchli. Bol privyknutý chodiť po móle v slipoch.

„Prečo hovorí po slovensky?“ zatváril sa nechápavo Ľubo, ale ďalej ho to nezaujímalo. „Prepáč Ivica,“ začal ju oprašovať, uhládzať šaty, naprávať odtrhnutý rukáv a prstami prečesávať vlasy. „To som nechcel, prepáč, láska!“

Ona sa rozplakala, on ju zdvihol na ruky a dlhými skokmi zamieril do postele, ktorú našiel intuitívne. Nič nemuseli ďalej riešiť, misia bola splnená, divný chlapík bol odstránený z Ivicinho života.

Ráno pozbieral šaty zo zeme a išiel. Nevedel, či sa teraz udobrili, či sa k sebe vrátia a čo bude s frajerkou. Vybral sa za manželkiným otcom, s ktorým dobre vychádzali, potreboval poradiť sa. Hoci bol študovaný, dobrý odborník, životné rady potreboval.

„Čo povedala, prečo sa s tebou tak dlho nerozprávala?“ pýtal sa svokor.

„Neviem. Vraj som sa díval. Vieš tá ženská, keď tam okolo nás holá behala.“

„A díval si sa?“ uškŕňal sa svokor.

„No, čo si?! Nuž teda, pozrel som.“

„Tak vidíš!“ smial sa.

„Vidím. Videl som, mám okuliare.“ Chápete, keď musíš, tak sa podívaš, z toho netreba robiť vedu!